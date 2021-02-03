Дачний стиль – тренд 2021: як носити. Фото

The Row, Burberry і Jil Sander створили "дачні" колекції для максимального комфорту і практичності.

Карантин змінив не тільки спосіб життя людей, а й стиль одягу, тому светри, гумові чоботи, стьобані куртки знову в моді, пише buro247.

Дизайнери унікальної колекції зізналися, що натхненням для них стала природа.

"Бути оточеним горами, деревами або морем стає важливою частиною нашого життя. Природа – наше головне джерело натхнення та енергії", – розповіли дизайнери Люк і Люсі Мейер.

У лінійці є одяг для катання на лижах, походів в гори і, в цілому, для активного дозвілля.

Gucci разом з The North Face брали з них приклад і створили "похідну" колекцію: в ній є спортивний одяг, а також спальні мішки і намети.

Loewe. buro247.ua

Raf Simons. buro247.ua

Loewe. buro247.ua

Martine Rose. buro247.ua

Loewe. buro247.ua

Dries Van Noten. buro247.ua

Loewe. buro247.ua

Jil Sander. buro247.ua

Jil Sander. buro247.ua

Loewe. buro247.ua

Сraig Green. buro247.ua

Jil Sander. buro247.ua

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