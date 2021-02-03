Дачний стиль – тренд 2021: як носити. Фото

Obozrevatel Мода 12:15, 3.02.2021 Оновлено: 12:17, 3.02.2021

The Row, Burberry і Jil Sander створили "дачні" колекції для максимального комфорту і практичності.

Карантин змінив не тільки спосіб життя людей, а й стиль одягу, тому светри, гумові чоботи, стьобані куртки знову в моді, пише buro247.

Дизайнери унікальної колекції зізналися, що натхненням для них стала природа.

"Бути оточеним горами, деревами або морем стає важливою частиною нашого життя. Природа – наше головне джерело натхнення та енергії", – розповіли дизайнери Люк і Люсі Мейер.

У лінійці є одяг для катання на лижах, походів в гори і, в цілому, для активного дозвілля.

Gucci разом з The North Face брали з них приклад і створили "похідну" колекцію: в ній є спортивний одяг, а також спальні мішки і намети.

Loewe.
buro247.ua
Raf Simons.
buro247.ua
Loewe.
buro247.ua
Martine Rose.
buro247.ua
Loewe.
buro247.ua
Dries Van Noten.
buro247.ua
Loewe.
buro247.ua
Jil Sander.
buro247.ua
Jil Sander.
buro247.ua
Loewe.
buro247.ua
Сraig Green.
buro247.ua
Jil Sander.
buro247.ua
Рекламна кампанія Jil Sander +.
buro247.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про наймодніші кольори весни-літа 2021. Інститут кольору Pantone назвав світло-сірий і насичений жовтий головними в цьому році.

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