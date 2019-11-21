Чубчик на будь-який смак та градуювання: модні стрижки сезону 2019-2020

Стилісти на показах та зірки світового шоу-бізнесу показали наймодніші тренди на стрижки сезону осінь-зима 2019-2020.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як можна змінити свій стиль в похмурі дні, щоб підняти настрій та бути в темі.

Градуювання

Мабуть, це найвигідніша стрижка восени, особливо для володарки довгого волосся. Можна "гратися" з варіантами укладання: хвилі, кучері, прямі, хвіст, – і все одно залишатися спокусливою. Бонусом послужить той факт, що при потужному вітрі волосся не сплутаються. Уже кілька років голлівудська зірка Блейк Лайвлі використовує саме цю стрижку, і виглядає при цьому карколомно.

Блейк Лайвлі instagram / monstyling

Каре

Якщо набридла довжина й хочеться піти на якийсь експеримент, така зачіска буде вельми до речі. На модних показах її використовували багато стилістів, тому можна сміливо йти на такий крок. При чому, чим недбалішою буде зачіска, тим краще. Це можна зробити за допомогою плойки, мусів і лаку. Красуня Моніка Беллуччі довела, що каре – відмінний варіант для нинішнього сезону.

Моніка Беллуччі - каре instagram / monicabellucciofficiel

Чубчик

Якщо ви довго не наважувалися спробувати відстригти чубок – самий час експериментувати. І необов'язково обмежуватися стандартним. Можна зробити косий, кучерявий, рваний, довгий, та навіть накладний. Популярна співачка Тейлор Свіфт довела, що навіть недбалий чубчик може виглядати спокусливо.

Тейлор Свіфт - чубчик instagram / taylorswift

Сессон (сесон)

Не кожна дівчина наважиться на стрижку під "горщик", проте вона миготіла цого року на подіумі. Хоча знаменитості поки не експериментували з таким варіантом, проте на моделях вона виглядає вельми цікаво. Тут можна вибирати різні моделі: короткі, асиметричні, середньої довжини та інше. Але догляд за такою зачіскою повинен бути акуратним. До слова, колись таку стрижку робила Тіна Канделакі.

Тіна Канделакі - сесон Pinterest

Раніше OBOZREVATEL розповів про модні укладання нинішнього сезону, серед яких на знаменитостях і на подіумі можна було побачити ефект "брудного волосся".

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