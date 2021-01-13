Чоботи Balenciaga висміяли в мережі та порівняли із взуттям відьми

Юля Ухіна Мода 16:55, 13.01.2021 Оновлено: 17:21, 13.01.2021

Дизайн нових чобіт французького модного дому Balenciaga з гострим носком піддали критиці в мережі. Користувачі порівняли згадану пару із "взуттям відьми".

На відповідні коментарі звернули увагу журналісти Daily Mail. Йдеться про шкіряне взуття на невисоких підборах зі срібними деталями, яке оформлено шнурівкою. Вартість нової моделі люксового бренду, представленої в чорному і білому кольорах, становить 1362 долари.

Нові чоботи модного дому Balenciaga
net-a-porter.com
Нові чоботи модного дому Balenciaga
net-a-porter.com
Нові чоботи модного дому Balenciaga
net-a-porter.com

Користувачі висміяли згадану пару в численних постах у Twitter. Вони заявили, що нові чоботи модного дому Balenciaga мають жахливий вигляд.

"Balenciaga, це взуття треба відправити прямо в пекло", "Balenciaga просто смішні, що за чоботи відьми?", "Я бачила таке взуття в мультфільмах", "Вони мають жахливий вигляд, але хтось же узує їх, тому що це дизайнерська пара", – висловлювалися люди.

Нові чоботи модного дому Balenciaga висміяли в мережі
Нові чоботи модного дому Balenciaga висміяли в мережі
Нові чоботи модного дому Balenciaga висміяли в мережі
Нові чоботи модного дому Balenciaga висміяли в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася фотографія прототипу нової моделі кросівок американського репера Каньє Веста Yeezy 451, яку висміяли користувачі.

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