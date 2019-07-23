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Чіткий контур та рівний зріз — осінні тренди жіночих стрижок

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Головний тренд жіночих стрижок восени 2019-го – каре. Варіації можуть бути різними: подовжене, асиметричне, боб-каре, з чубчиком та без. Утім, найпопулярнішим з усіх буде саме варіант із рівним зрізом, чітким контуром та проділом посередині.

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Названо наймодніші зачіски 2019 року

OBOZREVATEL зібрав ідеї головної стрижки осені-2019, а також поради щодо найбільш актуальних укладок.

Найпростішим та найшвидшим варіантом укладки каре буде рівний прямий проділ. Він ідеально виглядатиме на розпущеному, підібраному і навіть на зібраному у хвіст волоссі.

Експериментувати можна і з м'якими локонами на каре. Так зачіска буде виглядати об'ємніше, а якщо додати іще й боковий проділ – вийде точне потрапляння у тренд осені-2019.

Подовжене каре

Подовжене каре

Ідея подовженого каре

Ідея подовженого каре

Ідея подовженого каре

Ідея подовженого каре

Каре ідеально пасує до всіх типів обличчя, головне – правильно вибрати свою стрижку. Наприклад, для круглого обличчя пасуватиме подовжене каре.

Каре для круглого обличчя

Каре для круглого обличчя

З овальною формою обличчя можна вдаватися до будь-яких експериментів із видом каре, залежно від фантазій і настрою. Саме стрижка ідеально підкреслить підборіддя та вилиці.

Каре для овального обличчя

Каре для овального обличчя

Каре для овального обличчя

Каре для овального обличчя

Для обличчя типу "квадрат" пасуватиме каре асиметричної форми.

Каре – це та стрижка, яка бездоганно підкреслює ідеальний образ і не вимагає складних укладок. Крім того, каре дуже комфортне та практичне.

Класичне каре

Класичне каре

Класичне каре

Класичне каре

Боб-каре

Боб-каре

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилісти назвали найпопулярніший колір волосся у Голлівуді. Переможцем став відтінок "еспресо". На думку модних експертів, він поєднує у собі декілька різних відтінків коричневого.

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Мода Стиль
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Dell Alex
Dell Alex
ВсЁ, теперь вся страна должна страдать женскими стрижками от "Обоза" ))) Ибо обозовцы тупы ))) А еще трусливо трут комменты )))))))))) Ну, ведь они же обозовцы )))))))))))
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