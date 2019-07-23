Чіткий контур та рівний зріз — осінні тренди жіночих стрижок

Головний тренд жіночих стрижок восени 2019-го – каре. Варіації можуть бути різними: подовжене, асиметричне, боб-каре, з чубчиком та без. Утім, найпопулярнішим з усіх буде саме варіант із рівним зрізом, чітким контуром та проділом посередині.

Новини Названо наймодніші зачіски 2019 року

OBOZREVATEL зібрав ідеї головної стрижки осені-2019, а також поради щодо найбільш актуальних укладок.

Найпростішим та найшвидшим варіантом укладки каре буде рівний прямий проділ. Він ідеально виглядатиме на розпущеному, підібраному і навіть на зібраному у хвіст волоссі.

Експериментувати можна і з м'якими локонами на каре. Так зачіска буде виглядати об'ємніше, а якщо додати іще й боковий проділ – вийде точне потрапляння у тренд осені-2019.

Подовжене каре

Ідея подовженого каре

Ідея подовженого каре

Каре ідеально пасує до всіх типів обличчя, головне – правильно вибрати свою стрижку. Наприклад, для круглого обличчя пасуватиме подовжене каре.

Каре для круглого обличчя

З овальною формою обличчя можна вдаватися до будь-яких експериментів із видом каре, залежно від фантазій і настрою. Саме стрижка ідеально підкреслить підборіддя та вилиці.

Каре для овального обличчя

Каре для овального обличчя

Для обличчя типу "квадрат" пасуватиме каре асиметричної форми.

Каре – це та стрижка, яка бездоганно підкреслює ідеальний образ і не вимагає складних укладок. Крім того, каре дуже комфортне та практичне.

Класичне каре

Класичне каре

Боб-каре

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