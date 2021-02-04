Чим доповнити зимовий образ: Андре Тан назвав фінальний аксесуар

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Мода
1,0 т.
Чим доповнити зимовий образ: Андре Тан назвав фінальний аксесуар

Український дизайнер Андре Тан розповів модницям, чим можна доповнити зимовий образ. Всього лише декілька елементів зможуть зробити ваше вбрання стильним і ефектним.

Відповідний пост експерт опублікував на своїй сторінці в Instagram. Хоча і до кінця холодного періоду залишився місяць, але все ж таки не потрібно забувати про красу.

Моносережка

  • Важливо, щоб сережка була довгою! Ви також можете комбінувати велику сережку з крихітною. Найкращий варіант – золотий або срібний гвоздик в іншому вусі.

Моносережка
Светр, накинутий на верхній одяг

  • Модний і хитрий прийом. Більш свіжа альтернатива шарфу, але така ж тепла.

Светр, накинутий на верхній одяг
Широкий в'язаний чокер

  • Виконаний з щільного трикотажу, він нагадує комір светра і доповнює повсякденні образи.

Широкий в'язаний чокер
Додаткова сумка

  • Цей мікротренд має досить стильний вигляд. Окрема сумка для пляшки з водою, що повторює її форму, мінісумка для AirPods і мішечок для смартфона – тепер всі ваші речі будуть зберігатися окремо.

Додаткова сумка
Прикраси поверх рукавичок

  • Цей стилістичний прийом додає образу післясмак "фатальної жінки". Відзначимо, що звичайні чорні рукавички – вже нецікаво, тому включайте фантазію.

Прикраси поверх рукавичок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан дав кілька порад модницям, як правильно носити водолазку і з чим її краще поєднувати у 2021 році.

СтильМодаАндре Тан