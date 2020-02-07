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8 лютого • оновлено в 07:58
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"Чекаємо хлопців у абібасі": українців збентежило легковажне вбрання нардепки в Раді

11.3т
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У мережі обговорюють вбрання однієї з народних депутататок під час засідання Верховної Ради. Зокрема, увагу привернули модні кросівки від Michael Kors.

Відповідною фотографією поділився на своїй сторінці в Facebook фотограф Ян Доброносов. На фото можна роздивитися чорні кросівки американського бренду з блискучими вставками. Під них нардепка вдягнула чорні шкарпетки з принтом у вигляді сердець та білі штани в чорну крапку.

"Чекаємо хлопців у абібасі": українців збентежило легковажне вбрання нардепки в Раді

Facebook @yan.dobronosov

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"На полювання вийшла": депутатка потішила мережу відвертим вбранням у Раді

Характерно, що, зважаючи на інформацію на офіційному сайті Michael Kors, вартість такого взуття становить 5,8 тисяч доларів. Однак зараз його можна придбати зі знижкою – за 3,4 тисячі доларів.

"Чекаємо хлопців у абібасі": українців збентежило легковажне вбрання нардепки в Раді

michaelkors.global

Модний look політикині викликав обговорення в коментарях під фотографією:

"Чекаємо хлопців у абібасі": українців збентежило легковажне вбрання нардепки в Раді
"Чекаємо хлопців у абібасі": українців збентежило легковажне вбрання нардепки в Раді
"Чекаємо хлопців у абібасі": українців збентежило легковажне вбрання нардепки в Раді
"Чекаємо хлопців у абібасі": українців збентежило легковажне вбрання нардепки в Раді

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що народна депутатка від президентської партії "Слуга народу" Олена Шуляк з'явилася на засіданні Верховної Ради в яскравому взутті.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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Roytman Misha
Roytman Misha
Не долларов, а гривен. Обозреватель, будьте внимательнее и не вводите людей в заблуждение!
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