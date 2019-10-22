Час утеплятися: топ-7 оригінальних способів носити шарф цієї осені

Шарф є не тільки теплим атрибутом осені та зими, а й аксесуаром, який прикрашає будь-який модний образ.

Існує величезна безліч способів, як носити хустку, щоб не виглядати посередньо. Глянець Harpers Bazaar запропонував топ-7 способів пов'язати шарф цієї осені.

Бандо топ

Бандо топ harpersbazaar

Цей варіант навряд чи можна назвати теплим, зате він додасть образу неповторність. Потрібно покласти шарф на підлогу, скласти трикутником, гострий кут скласти до прямої лінії, щоб вийшла трапеція. Обв'язати на грудях, зробивши бантик спереду.

Акцент на сумці

Акцент на сумці harpersbazaar

Намотати хустку навколо ручки на сумці, зв'язати зайві кінці в бантик або вузол. Сумка отримала новий образ.

Прикрасити зап'ястя

Шарф на зап'ясті harpersbazaar

Скласти шарф у трикутник, скрутити в тонку смужку, обернути на зап'ясті та закріпити за допомогою вузла.

Класична бандана

бандана harpersbazaar

Зібрати волосся в низький пучок або залишити розпущеним. Хустку скласти в трикутник, зав'язати кінці у вузол на потилиці.

Стиль-скаут

Шарф на шиї, як у скаута harpersbazaar

Обгорнути шовковий шарф навколо шиї в два оберти і вільно зв'язати у вузол.

Кольє

Шарф, як кольє harpersbazaar

Скласти шовковий шарф у трикутник, потім зробити з нього тонку смужку, обгорнути навколо шиї, схрестивши кінці ззаду, і зав'язати ніжний вузол під підборіддям.

Ретро тюрбан

ретро тюрбан harpersbazaar

Скласти шарф навпіл, щоб створити трикутник, накинути його на голову, схрестити два кінця під підборіддям і зав'язати вузол ззаду. Найкраще підійде шовковий шарф великого розміру.

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