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3 січня • оновлено в 12:19
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Буде стильно! Топ-4 модні головні убори на зиму

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Щоб новорічні морозні вечори на вулиці відчувати себе приємніше, ніж в ліжку під ковдрою слід обов'язково вибрати собі теплий і правильний головний убір.

Так, серед трендових варіантів в 2020 році будуть шапки-вушанки, берети і пухнасті панами, пише Cosmopolitan.

Буде стильно! Топ-4 модні головні убори на зиму
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Названа наймодніша річ зими 2020 року. Фото

Шапка

Вибирайте моделі тепліше: з акрилу, ангори або кашеміру. А для різноманітності нехай в гардеробі буде не просто одна шапка, а й різні фасони під різні образи. Наприклад, подовжені шапки і шапки-біні або шапки грубої в'язки.

Буде стильно! Топ-4 модні головні убори на зиму

Шапка вушанка

Шапка вушанка не просто теплий і затишний головний убір, а один з наймодніших аксесуарів нового сезону. Вибирайте шапку вушанку, яка підійде як до пуховику, так і до шубі в поєднанні з угами.

Буде стильно! Топ-4 модні головні убори на зиму

Хутряна панамка

Поєднуйте хутряні панамки з теплим бомбер, вовняним або кашеміровим пальто і дублянкою.

Буде стильно! Топ-4 модні головні убори на зиму

Берет

Берет не самий очевидний головний убір для зимових прогулянок, але, він анітрохи не поступається шапок.

Буде стильно! Топ-4 модні головні убори на зиму

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку антитрендових речей на зиму 2020 року.

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Автор
Марія Дідик
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