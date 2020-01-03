Буде стильно! Топ-4 модні головні убори на зиму

Щоб новорічні морозні вечори на вулиці відчувати себе приємніше, ніж в ліжку під ковдрою слід обов'язково вибрати собі теплий і правильний головний убір.

Так, серед трендових варіантів в 2020 році будуть шапки-вушанки, берети і пухнасті панами, пише Cosmopolitan.

Шапка

Вибирайте моделі тепліше: з акрилу, ангори або кашеміру. А для різноманітності нехай в гардеробі буде не просто одна шапка, а й різні фасони під різні образи. Наприклад, подовжені шапки і шапки-біні або шапки грубої в'язки.

Шапка вушанка

Шапка вушанка не просто теплий і затишний головний убір, а один з наймодніших аксесуарів нового сезону. Вибирайте шапку вушанку, яка підійде як до пуховику, так і до шубі в поєднанні з угами.

Хутряна панамка

Поєднуйте хутряні панамки з теплим бомбер, вовняним або кашеміровим пальто і дублянкою.

Берет

Берет не самий очевидний головний убір для зимових прогулянок, але, він анітрохи не поступається шапок.

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