Брежнєва вразила фанів "королівською" сукнею

Українська співачка Віра Брежнєва здивувала шанувальників розкішним вбранням.

У пишній сукні від Ashi Studio артистка позує на знімку, опублікованому в її Instagram-акаунті.

Брежнєва зупинила свій вибір на яскраво-рожевій асиметричній сукні з пишними воланами.

Шанувальники артистки бурхливо відреагували на її новий образ. Вони зазначили, що Брежнєва чудово виглядає в цій сукні та навіть назвали співачку королевою.

До слова, в такому ж платті індійська актриса Діпіка Падуконе відвідала Каннський кінофестиваль у 2018 році.

Публікація від Deepika Padukone (@deepikapadukone) 14 Май 2018 о 4:05 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, на музичній премії RU.TV-2018 Віра Брежнєва з'явилася в сексуальному комбінезоні за 2700 доларів.