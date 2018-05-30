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Брежнєва вразила фанів "королівською" сукнею

2.2тЧитати новину російською

Українська співачка Віра Брежнєва здивувала шанувальників розкішним вбранням.

У пишній сукні від Ashi Studio артистка позує на знімку, опублікованому в її Instagram-акаунті.

Брежнєва зупинила свій вибір на яскраво-рожевій асиметричній сукні з пишними воланами.

💔 Speachless .. @ashistudio

Публікація від Vera Brezhneva 🎤 (@ververa)

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Шанувальники артистки бурхливо відреагували на її новий образ. Вони зазначили, що Брежнєва чудово виглядає в цій сукні та навіть назвали співачку королевою.

До слова, в такому ж платті індійська актриса Діпіка Падуконе відвідала Каннський кінофестиваль у 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на музичній премії RU.TV-2018 Віра Брежнєва з'явилася в сексуальному комбінезоні за 2700 доларів.

Особа
Віра Брежнєва
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