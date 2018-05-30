Брежнєва вразила фанів "королівською" сукнею

Українська співачка Віра Брежнєва здивувала шанувальників розкішним вбранням.
У пишній сукні від Ashi Studio артистка позує на знімку, опублікованому в її Instagram-акаунті.
Брежнєва зупинила свій вибір на яскраво-рожевій асиметричній сукні з пишними воланами.
Шанувальники артистки бурхливо відреагували на її новий образ. Вони зазначили, що Брежнєва чудово виглядає в цій сукні та навіть назвали співачку королевою.
До слова, в такому ж платті індійська актриса Діпіка Падуконе відвідала Каннський кінофестиваль у 2018 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на музичній премії RU.TV-2018 Віра Брежнєва з'явилася в сексуальному комбінезоні за 2700 доларів.