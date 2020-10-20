Брежнєва показала фото без макіяжу та назвала себе "офігенною"

Українська співачка Віра Брежнєва, що нині проживає в Росії, показала обличчя без макіяжу.

Знімок 38-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує в білих штанах і чорному топі. Образ артистка доповнила сонцезахисними окулярами (фото дивіться нижче).

"Спасибі всім, хто розуміє, що таке робота над собою, і за те, що любите мене будь-якою. Були й інші думки, і я вирішила нарешті, що мені теж треба сказати. Моя думка: я офігенна, вибачте. Тому дозволяю собі фото не розчесаною, без фільтрів і ретуші", – заявила Брежнєва.

Віра Брежнєва без макіяжу. Instagram Віра Брежнєва

Шанувальникам сподобався знімок співачки. Вони відзначали, що краса зірки йде зсередини, тому їй не потрібно виходити на публіку з макіяжем.

"Ви сильна і тендітна водночас. Ви прекрасні з фільтрами і без, тому що ви просто класна! І краса ця йде зсередини", "Так, ви офігенна", "Хоч десь залишилася природна краса. Суцільне задоволення дивитися!" – написали в коментарях.

Шанувальники в захваті від фото співачки. Instagram Віра Брежнєва

У мережі співачку засипали компліментами. Instagram Віра Брежнєва

Співачка назвала себе "офігенною". Instagram Віра Брежнєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєва презентувала нову пісню, яку присвятила своїм рідним сестрам. Трек отримав "промовисту" назву Sestra.