Брежнєва показала фото без макіяжу та назвала себе "офігенною"

Українська співачка Віра Брежнєва, що нині проживає в Росії, показала обличчя без макіяжу.

Знімок 38-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує в білих штанах і чорному топі. Образ артистка доповнила сонцезахисними окулярами (фото дивіться нижче).

"Спасибі всім, хто розуміє, що таке робота над собою, і за те, що любите мене будь-якою. Були й інші думки, і я вирішила нарешті, що мені теж треба сказати. Моя думка: я офігенна, вибачте. Тому дозволяю собі фото не розчесаною, без фільтрів і ретуші", – заявила Брежнєва.

Шанувальникам сподобався знімок співачки. Вони відзначали, що краса зірки йде зсередини, тому їй не потрібно виходити на публіку з макіяжем.

"Ви сильна і тендітна водночас. Ви прекрасні з фільтрами і без, тому що ви просто класна! І краса ця йде зсередини", "Так, ви офігенна", "Хоч десь залишилася природна краса. Суцільне задоволення дивитися!" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєва презентувала нову пісню, яку присвятила своїм рідним сестрам. Трек отримав "промовисту" назву Sestra.