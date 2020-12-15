Ботфорти і гумові чоботи: найстильнішe взуття на зиму 2020-2021

Наймодніші пари взуття цього сезону представлені у вигляді чобіт-панчох, зухвалих ботфортів і грубих черевиків зі шнурівкою.

Із настанням холодів до вибору взуття ми підходимо більш ретельно. Черевики або чобітки повинні поєднувати в собі зручність, практичність і відповідати модним тенденціям. OBOZREVATEL дізнався, які тренди на зимовий сезон 2020/2021 задали останні колекції Dolce & Gabbana, R13, Alexander McQueen, Paco Rabanne та інші.

Черевики челсі

Актуальними в цьому сезоні стали черевики челсі. Вони можуть бути як на тонкій підошві, так і на досить товстій прогумованій. Подібні черевики на високій підошві-танкетці будуть на піку популярності.

Колекція Alexander McQueen прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021. tsn.ua

Ботфорти і чоботи на високій платформі

Дизайнери вже кілька сезонів не можуть відійти від ботфортів і класичних високих чобіт. Однак, до зими 2020-2021 відомі бренди, такі як Alexander McQueen і Paco Rabanne, підготували кілька цікавих варіацій. Так, Alexander McQueen представили свої чоботи-панчохи чорного, червоного і білого кольорів, а Paco Rabanne – кольорові ботфорти на широкому каблуці.

Білі чоботи-панчохи від Alexander McQueen. Instagram Alexander McQueen

Червоні чоботи-панчохи від Alexander McQueen. Instagram Alexander McQueen

Колекція Paco Rabanne прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021. tsn.ua

Сhanel ж в своїй колекції показали свою варіацію улюбленої класики.

Варіант чобіт на підборах від Chanel. Instagram Chanel

Класичні високі чоботи від Chanel. Instagram Chanel

Грубі черевики й чоботи зі шнурівкою

Грубі черевики прийшли залишилися в тренді після осіннього модного сезону. Бренди радять вибирати пари зі шнурівкою і масивною підошвою. Такі моделі різних кольорів можна знайти у R13, Valentino і інших брендів.

Dolce & Gabbana пропонує лакові чорні чоботи зі шнурівкою поєднувати в total black look.

Грубі черевики від Valentino. Instagram Valentino

Чоботи зі шнурівкою від Dolce & Gabbana. Instagram Dolce & Gabbana

Червоні грубі черевики зі шнурівкою на високій підошві від R13. Instagram R13

Чорні грубі черевики зі шнурівкою на високій підошві від R13. Instagram R13

Черевики і чоботи з квадратним миском

Модель взуття з незвичним квадратним миском додає образу якоїсь перчинки. Такі чоботи можна знайти в останніх зимових колекціях Balmain. Високі чоботи кольору вареного згущеного молока вибрала для себе також відома модель Клаудія Шиффер.

Клаудія Шиффер в чоботях Balmain. Instagram Balmain

Гумові чоботи

Такий тренд на зимове взуття задала колекція Versace. Гумові чобітки можуть бути різних відтінків, "цукеркових" або бути більш класичними, наприклад, білими. У моді будуть також всі чоботи на гумовій підошві і з гумовими накладками на шкіряних невисоких варіантах.

Колекція Versace прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021. tsn.ua

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