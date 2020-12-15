Ботфорти і гумові чоботи: найстильнішe взуття на зиму 2020-2021

Наймодніші пари взуття цього сезону представлені у вигляді чобіт-панчох, зухвалих ботфортів і грубих черевиків зі шнурівкою.

Із настанням холодів до вибору взуття ми підходимо більш ретельно. Черевики або чобітки повинні поєднувати в собі зручність, практичність і відповідати модним тенденціям. OBOZREVATEL дізнався, які тренди на зимовий сезон 2020/2021 задали останні колекції Dolce & Gabbana, R13, Alexander McQueen, Paco Rabanne та інші.

Черевики челсі

Актуальними в цьому сезоні стали черевики челсі. Вони можуть бути як на тонкій підошві, так і на досить товстій прогумованій. Подібні черевики на високій підошві-танкетці будуть на піку популярності.

Ботфорти і чоботи на високій платформі

Дизайнери вже кілька сезонів не можуть відійти від ботфортів і класичних високих чобіт. Однак, до зими 2020-2021 відомі бренди, такі як Alexander McQueen і Paco Rabanne, підготували кілька цікавих варіацій. Так, Alexander McQueen представили свої чоботи-панчохи чорного, червоного і білого кольорів, а Paco Rabanne – кольорові ботфорти на широкому каблуці.

Сhanel ж в своїй колекції показали свою варіацію улюбленої класики.

Грубі черевики й чоботи зі шнурівкою

Грубі черевики прийшли залишилися в тренді після осіннього модного сезону. Бренди радять вибирати пари зі шнурівкою і масивною підошвою. Такі моделі різних кольорів можна знайти у R13, Valentino і інших брендів.

Dolce & Gabbana пропонує лакові чорні чоботи зі шнурівкою поєднувати в total black look.

Черевики і чоботи з квадратним миском

Модель взуття з незвичним квадратним миском додає образу якоїсь перчинки. Такі чоботи можна знайти в останніх зимових колекціях Balmain. Високі чоботи кольору вареного згущеного молока вибрала для себе також відома модель Клаудія Шиффер.

Гумові чоботи

Такий тренд на зимове взуття задала колекція Versace. Гумові чобітки можуть бути різних відтінків, "цукеркових" або бути більш класичними, наприклад, білими. У моді будуть також всі чоботи на гумовій підошві і з гумовими накладками на шкіряних невисоких варіантах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названий наймодніший відтінок помади сезону зима-2021. Цей колір підійде кожній представниці прекрасної статі.