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Боротьба з дискримінацією: плюс-сайз модель презентувала колекцію бікіні для повних жінок

1.8тЧитати новину російською

Відома американська плюс-сайз модель, зірка авторитетного видання Sports Illustrated Хантер МакГрейді представила власну лінію пляжного одягу

Так, 25-річна знаменитість створила колекцію купальників авторського бренду. які призначені для дівчат з пишними формами, пише The Sun.

За словами МакГрейді, більшість брендів дискримінують повних жінок, пропонуючи їм приховують тіло купальні костюми. Однак, як розповіла модель, вона вирішила міняти подібну ситуацію і випускати для них більш відкриті купальники і бікіні в колаборації з маркою Playful Promises.

"Виробники на ринку товарів плюс-сайз вважають, що для нас головне - прикритися. Кожна жінка повинна мати можливість відчути себе сексуальною і впевненою, не дивлячись на особливості її фігури", - зазначила вона, додавши, що раніше ніколи не могла знайти відповідний її параметрам, красивий і стильний купальник.

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У лінійку Хантер МакГрейді увійшло 10 злитих костюмів і п'ять роздільних. Розмірний ряд починається з 46 і закінчується 52 розміром.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, пишнотіла американська супермодель категорії "plus size" Ешлі Грем презентувала колекцію купальників власного бренду Ashley Graham x Swimsuits for All для дівчат з апетитними формами.

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