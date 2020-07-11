Блузка з 80-х стала головним жіночим трендом літа-2020

Жіноча блузка з високим коміром і воланом стала новим трендом влітку 2020 року.

Ця річ була популярна в 1980-х роках завдяки принцесі Діані. Вона комбінувала блузку з міді-спідницями або широкими брюками в смужку, пише портал Who What Wear.

Принцеса Діана в трендовій сорочці з сім'єю GETTY

За словами експертів, описана блузка знову повернулася в моду через тренд на стриманість та максимально закрите тіло, який виник ще в 2019 році. Наразі цю тенденцію підтримало багато відомих осіб, зокрема, британська письменниця та модельєрка Алекса Чанг.

Експерти рекомендують поєднувати блузку з чоботами на підборах і джинсами "кльош".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєднання сандалій зі шкарпетками, яке довгий час вважалося модною помилкою, стало головним трендом літа 2020 року.