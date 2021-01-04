Битва луків: найкращі наряди Зеленської, Порошенко, Мендель та інших політикинь за 2020 рік

Олена Зеленська, Марина Порошенко, Юлія Тимошенко та інші відомі представниці української політики позмагалися за найкращий образ 2020 року.

Торік через пандемію коронавірусу політикині рідко з'являлися на публіці, тому демонстрували наряди в межах Офісу президента або тільки на важливі політичних подіях. OBOZREVATEL зібрав найяскравіші луки Першої леді, генеральної прокурорки України та інших українських політикинь за минулий рік.

Відомо, що Перша леді України зазвичай вибирає одяг українських брендів і часто повторює свої образи, щоб не витрачати кошти на нові. Так, попри те, що 2020 рік був не багатий різними масовими подіями та зустрічами, Олена Зеленська все ж змогла продемонструвати свій бездоганний стиль і кілька кращих нарядів. Так, на презентацію проєкту про безбар'єрність політикиня одягла штанний костюм небесного кольору, а волосся зібрала ззаду в красиву зачіску. Свій образ Зеленська доповнила маленькими сережками й непомітним макіяжем. Ще один свій найкращий костюм Перша леді одягла в віденський Музей історії мистецтв. Вона пройшлася по виставкових залах в стильному штанному костюмі "верблюжого" кольору, чорній масці та в білих туфлях на підборах.

Лідерка списку партії "Європейська Солідарність" раніше дала інтерв'ю для журналу і показала свої улюблені місця в Києві під час фотосесії. Тоді Марина Порошенко постала навпроти Маріїнського палацу в червоній сукні дизайнера Анастасії Іванової та у замшевих туфлях-човниках на шпильці від PointG shoes.

Генеральна прокурорка України влітку 2020 року потрапила в скандал через свій годинник Hublot, який коштує 10 тис. євро. За словами Венедиктової, це не справжній годинник, а підробка за неповних 5 тисяч гривень. У будь-якому випадку її образ з цим годинником виглядав ефектно: чорний строгий костюм, який ідеально сидить, біла сорочка з прихованими ґудзиками, червона помада і навіть червоний лак на нігтях в тон губ.

У листопаді 2020 року, незадовго до свого ювілею, Юлія Тимошенко відкоригувала свій імідж, затемнивши волосся. Вона з'явилася у Верховній Раді з укладеними дрібними локонами, строгим макіяжем і в сірому пальті з перловою нашивкою і такими ж сережками.

Під час поїздки в Лондон прессекретарка Володимира Зеленського прогулялася вулицями в штанному синьому костюмі в смужку. Свій образ Юлія Мендель доповнила широким поясом, чорними туфлями на шпильках і великою сумкою молочного кольору, а волосся зібрала ззаду в акуратну зачіску.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про найяскравіших образах Олени Зеленської за 2020 рік.