Біллі Айліш несподівано подалася в дизайнерки: як виглядає колекція

Епатажна американська співачка Біллі Айліш, яка стала за короткий проміжок однією з найвідоміших молодих виконавиць, вирішила випустити власну лінійку одягу.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram рекламний ролик нової колекції, яку створила для дітей (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Як відомо, Айліш віддає перевагу досить екстравагантному стилю: вільні шорти, великі футболки й худі, кросівки або об'ємні черевики – і все це, частіше за все, кислотних кольорів.

Раніше вона вже пробувала запускати кілька колекцій одягу. Співачка встигла попрацювати з брендом Freak Cite, із Siberia Hills. І тепер Біллі вирішила податися в дизайнерки без посередників, назвавши власний бренд Blōhsh (Billie Eilish's Creation).

Колекцію для діточок вона випустила в тому ж стилі, який обирає сама: шорти, футболки, світшоти, шкарпетки, спідниці й кросівки – все неонового кольору.

Для тих, хто забув, хто така Біллі Айліш – пісні, які на слуху у багатьох

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Айліш випустила свій перший повноформатний альбом WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? Ще минулого року його назвали найочікуванішим.

Пізніше Біллі влаштувала скандал через те, що на обкладинці німецької версії журналу Nylon з'явилося її "голе" фото.

