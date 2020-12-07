Balenciaga показав нову колекцію одягу у форматі відеогри

Софія Ковнір Мода 22:36, 7.12.2020 Оновлено: 22:44, 7.12.2020

Відомий бренд Balenciaga показав нову колекцію в несподіваному форматі – у вигляді комп'ютерної гри. За її допомогою можна подивитися весь асортимент одягу осінь-зима 2021.

Зокрема, гра під назвою "Afterworld: The Age of Tomorrow" присвячена майбутньому, і її герой може переміщатися в різних зонах. Про це стало відомо на офіційному сайті бренду.

Крім того, у відеогрі Balenciaga є можливість розглянути різні віртуальні моделі й грати ними. Усього в онлайн-грі п'ять зон: рейв у нетрях, ліс, гора, місто і магазин.

Зазначимо, що зіграти у відеогру можна на сайті Balenciaga, а також там є лукбук нової колекції.

Лукбук колекції Balenciaga
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий модний дім Balenciaga випустив кросівки Track.2 за 5750 доларів, які не можна носити.

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Lady Мода

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