Balenciaga показав нову колекцію одягу у форматі відеогри

Відомий бренд Balenciaga показав нову колекцію в несподіваному форматі – у вигляді комп'ютерної гри. За її допомогою можна подивитися весь асортимент одягу осінь-зима 2021.

Зокрема, гра під назвою "Afterworld: The Age of Tomorrow" присвячена майбутньому, і її герой може переміщатися в різних зонах. Про це стало відомо на офіційному сайті бренду.

Крім того, у відеогрі Balenciaga є можливість розглянути різні віртуальні моделі й грати ними. Усього в онлайн-грі п'ять зон: рейв у нетрях, ліс, гора, місто і магазин.

Зазначимо, що зіграти у відеогру можна на сайті Balenciaga, а також там є лукбук нової колекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий модний дім Balenciaga випустив кросівки Track.2 за 5750 доларів, які не можна носити.