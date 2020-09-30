"Бабусині" в'язані речі стали новим модним трендом у жінок. Фото

Популярні моделі та блогерки почали масово носити в'язані комплекти, які в мережі прозвали "бабусиними", і запустили новий модний тренд осені 2020 року.

На розміщення в Instagram фото звернуло увагу видання Daily Mail. Зазначається, що мова йде про шерстяну комбінацію, що складається з кардигана та укороченого топа в тон, британського бренду River Island. Вартість комплекту складає 45 фунтів стерлінгів і він є одним з найбільш продаваних предметів гардероба в цьому сезоні.

Однією з перших знімком в описаній речі поділилася англійська блогерка Ніколь Хеффернан. Вона позувала в комбінації бузкового кольору.

Водночас модний експерт Кеті Пенні сфотографувалася в комплекті бежевого кольору і чорних шкіряних штанах.

Також британська модель Люсі Мур розмістила кадр, де вона постала в описаних речах пісочного відтінку і в темно-зеленому капелюсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярні в соцмережах моделі та блогерки опублікували знімки в шортах-велосипедках тілесного кольору і запустили новий модний тренд.