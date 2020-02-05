Бабусині сукні, вирізи, туніки: топ-5 модних суконь на весну 2020

До весни залишився лише місяць, тому зараз саме час вирушити на шопінг і засвоїти нові тренди сезону.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які сукні будуть у моді навесні 2020: стилісти рекомендують зробити акцент на романтичні фасони з легких тканин.

1. Сукні-сорочки та сукні-туніки

Плаття сорочка фото: vovk.com

Мода на сукні-сорочки особливо припаде до душі дівчатам, які віддають перевагу комфорту в одязі. Так, у тренді навесні 2020 будуть максимально вільні сорочки найрізнаманітніших варіацій.

Сукня-туніка juliette-sun.com.ua

Те ж стосується й такого фасону, як сукні-туніки вільного крою: моделі з легкої тканини з глибоким вирізом відмінно підійдуть власницям невеликих грудей і тонкої статури.

2. Сукня з вирізами на талії

Сукня з вирізом shafa.ua

Останнім часом у модних колекціях з'являються різноманітні вирізи від скромних до спокусливих. Плаття з такими вирізами також будуть актуальні навесні 2020.

3. Сукня – спідня білизна

Сукня – спідня білизна WMJ.ru

Навесні 2020 можна сміливо починати носити напоказ нічні сорочки і бюстгальтери. Те саме стосується й суконь у стилі спідньої білизни. Особливо в тренді – сукні дизайнерів Марія Грація К'юрі, Джонатан Андерсон та багатьох інших.

4. "Весільні" сукні

"Сукня нареченої" ledixbeauty.ru

Одним з найбільш ніжних і красивих трендів весни 2020 стануть сукні в стилі весільних.

Білосніжний атлас і шовк, легкість і скромний крій зроблять образ жіночним і романтичним.

"Сукня нареченої" Pinterest

5. "Бабусині" сукні

Рукави-ліхтарики, пишний низ, мережива на сукнях повернуться в моду цієї весни.

ya-modnaya.ru

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер та модельєр Андре Тан розповів, як виглядати стрункою після новорічних свят.

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