"Бабусин" жилет і стьобане пальто: наймодніші речі сезону осінь-зима 2020

Карантин багато людей провели, не вилазячи з піжами, яка стала головним нарядом 2020 року. Мода відгукнулася на це явище, і в тренді сезону осінь-зима 2020 виявився стиль biz-leisure: поєднання домашніх або спортивних речей із діловим одягом.

OBOZREVATEL розповідає, на які речі в цьому сезоні слід звернути увагу.

Трикотажні жилети

Жилети асоціюються в нас із одягом у сільському стилі – теплі безрукавки носили на дачі. Цієї зими можете сміливо виходити в них на вулиці міст. Christian Dior, Lacoste, Prada, Gucci вже перейняли цей тренд і "запустили" його на подіумах. Наприклад, Белла Хадід на показі Fendi з'явилася в жилеті з візерунком аргайл.

Найпопулярніші моделі цього року – однотонні, пісочні, у кольорі беж, а крім того – з великою в'язкою або принтом на кшталт "гусячої лапки", словом – як нам у дитинстві в'язали бабусі. Дуже гарно будуть ці жилети виглядати зі стилем кежуал – джинси, шкіряні штани тощо.

Кардиган

А втім, мода на оверсайз не минула, а з домашніх речей найбільш годиться кардиган. До речі, цю кофту вперше одягли солдати генерала Джеймса Кардигана, які брали участь у Кримській кампанії, оскільки за рахунок об'єму в талії вони зберігали тепло.

Так, цієї зими в моді кардигани в'язані, гіпероб'ємні. Поєднувати їх можна з футболкою або сорочкою, як самостійний топ, заправляючи в штани.

Трикотажна сукня

Основою складного образу цієї зими також буде трикотажна сукня, яку найкраще доповнити грубими черевиками або челсі на товстій підошві. Крім того, до сукні найкраще додати акцентні прикраси. Також до сукні найкраще пасуватиме об'ємна куртка або пальто. А ось трикотажні сукні довжиною максі можна підібрати для романтичних вечерь і вечірніх виходів.

Шкіряний тренч

Шкіряні тренчі в стилі Триніті з "Матриці" довгий час вважалися одягом для фріків, настільки вони здавалися немодними. Однак взимку 2020 року ми спостерігаємо повернення тренда, але вибирати плащі найкраще яскравих відтінків, можна навіть з'єднати відразу кілька кольорів. Особливо зверніть увагу на червоний і фіолетовий відтінки.

Бахрома

Стиль американських вестернів також повертається в моду. Бахрома на рукавах, сумках, комірі, кишенях – усе це в тренді цієї зими. Крім того, бахрома зі спідницею або на поясі може стати хорошим аксесуаром. До речі, зверніть увагу також на декор суконь довгими витонченими нитками, які є відсиланням до елегантності вбрання 1920-х років.

Сукня з паєток

Паєтки ми звикли бачити найчастіше на дитячих речах, а також на вечірніх нарядах. Однак цієї зими дозволяємо вам сяяти і вдень! Кофти з паєтками, футболки, светри і навіть спідниці – все це входить в моду. Правда, вибирайте речі холодних відтінків: сріблястий, білий, сірий тощо. В такому разі ви будете схожі на Снігову Королеву, а з яскравими кольорами все це буде виглядати нерозумно.

Довгі рукавиці

Довгі рукавички – до ліктя і навіть до передпліччя, були в моді в XIX столітті. Цей аксесуар завжди вважався вечірнім і театральним, але все одно в цьому сезоні він на піку моди. До речі, пропонуємо об'єднати рукавички зі шкіряним тонким тренчем або ж у рукавички з вільним кроєм заправляємо светри, піджаки та інше.

Чоботи-труби

Чоботи-труби – ідеальне взуття для неідеальних ніг. Крім того, такі чоботи, ніби родом з 1970-х, надають взуттю вінтажності. Таке взуття стилісти радять поєднувати зі спідницями, сукнями-кльош. Крім того, в труби найкраще заправляти джинси і брюки, зібравши їх у невелику "гармошку" на коліні.

Широкі штани з защипами

Штани з защипами – це класичні чоловічі штани, які носили в 1950-х роках. Модельєри пропонують у цьому сезоні приміряти такі брюки, оскільки вони візуально подовжують ноги. Водночас вибирайте брюки з оксамиту, вельвету і шкіри. Завершити образ можна класичною сорочкою або кардиганом.

Стьобані пальта і куртки

Стьобана куртка і пальто прямо з 1980-х знову входять в моду. Такий верхній одяг нагадує домашні ковдри, але все одно виглядає елегантно й водночас затишно. До речі, стьобане пальто дуже любить королева Єлизавета II, яка зазвичай носить їх із гумовими чобітьми й хустками.

Об'ємний приталений жакет

Піджак для нестандартної осінньої погоди – саме те, що потрібно. Однак на зміну йому пропонуємо також підібрати жакет. Незважаючи на те, що жакет довгий час вважався предметом гардероба чоловіків, уже багато років цей одяг закріпився серед жіночого одягу. У цьому сезоні вибирайте жакети оверсайз, але водночас – з акцентом на талії у вигляді пояса, ланцюжка або просто малюнка.

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