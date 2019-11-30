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30 листопада • оновлено в 11:23
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Астаф'єва вразила шанувальників відвертим образом: спокусливі фото

5.4т
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Українська співачка Даша Астаф'єва вразила шанувальників спокусливим вбранням.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фотографії з одного з київських інвестів, де вона була присутня в ролі ведучої.

Зокрема, для заходу Астаф'єва вибрала розкішну зелену сукню моделі "русалка" на тонких бретелях. Оксамитовий виріб вигідно підкреслював фігуру української секс-бомби й пишні груди через глибоке декольте.

Даша Астаф'єва - пишний бюст

Даша Астаф'єва - пишний бюст

Фото: instagram / da_astafieva

Новини
Напівгола Астаф'єва виставила напоказ пишні форми

Образ доповнила зачіска в стилі ретро, червона помада й довгі сережки. Родзинкою сукні виявився шлейф, який тягнувся за красунею підлогою. Шанувальники прийшли в захват від спокусливого образу Астаф'євої.

"Мені все в тобі подобається, Даша", "Супер", "Красуня яка", "Даша, ти вогонь", "Наша улюблена бомба", "Сексі", – відреагували шанувальники.

Даша Астаф'єва в розкішній сукні

Даша Астаф'єва в розкішній сукні

Фото: instagram / da_astafieva

Даша Астаф'єва в сукні "русалка"

Даша Астаф'єва в сукні "русалка"

Фото: instagram / da_astafieva

Даша Астаф'єва - образ

Даша Астаф'єва - образ

Фото: instagram / da_astafieva

Даша Астаф'єва - спокусливе вбрання

Даша Астаф'єва - спокусливе вбрання

Фото: instagram / da_astafieva

Даша Астаф'єва - вид ззаду

Даша Астаф'єва - вид ззаду

Фото: instagram / da_astafieva

Даша Астаф'єва в гарній сукні

Даша Астаф'єва в гарній сукні

Фото: instagram / da_astafieva

Астаф'єва вразила шанувальників відвертим образом: спокусливі фото
Астаф'єва вразила шанувальників відвертим образом: спокусливі фото
Астаф'єва вразила шанувальників відвертим образом: спокусливі фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Астаф'єва провела фотосесію в Ісландії, де роздяглася на холоді та продемонструвала шанувальникам розкішне тіло.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна Київ
Теги
Краса Мода фотографии фотосессія шоу-бизнес
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