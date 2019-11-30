Астаф'єва вразила шанувальників відвертим образом: спокусливі фото

Українська співачка Даша Астаф'єва вразила шанувальників спокусливим вбранням.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фотографії з одного з київських інвестів, де вона була присутня в ролі ведучої.

Зокрема, для заходу Астаф'єва вибрала розкішну зелену сукню моделі "русалка" на тонких бретелях. Оксамитовий виріб вигідно підкреслював фігуру української секс-бомби й пишні груди через глибоке декольте.

Даша Астаф'єва - пишний бюст Фото: instagram / da_astafieva

Образ доповнила зачіска в стилі ретро, червона помада й довгі сережки. Родзинкою сукні виявився шлейф, який тягнувся за красунею підлогою. Шанувальники прийшли в захват від спокусливого образу Астаф'євої.

"Мені все в тобі подобається, Даша", "Супер", "Красуня яка", "Даша, ти вогонь", "Наша улюблена бомба", "Сексі", – відреагували шанувальники.

Даша Астаф'єва в розкішній сукні Фото: instagram / da_astafieva

Даша Астаф'єва в сукні "русалка" Фото: instagram / da_astafieva

Даша Астаф'єва - образ Фото: instagram / da_astafieva

Даша Астаф'єва - спокусливе вбрання Фото: instagram / da_astafieva

Даша Астаф'єва - вид ззаду Фото: instagram / da_astafieva

Даша Астаф'єва в гарній сукні Фото: instagram / da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Астаф'єва провела фотосесію в Ісландії, де роздяглася на холоді та продемонструвала шанувальникам розкішне тіло.

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