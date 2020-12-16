Антитренди зимових шапок 2021: які головні убори варто забути

Шапка – ключовий аксесуар зимових образів, тому важливо, щоб вона органічно доповнювала верхній одяг і не псувала загальне враження.

Про те, які шапки потрапили до списку антитрендів у 2021 році, а на які варто звернути увагу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Шапки зі стразами

Шапки зі стразами вже давно вийшли з моди – їх потрібно викинути зі свого гардеробу. Вони не додадуть вам статусності та шарму, скоріше, навпаки, зроблять образ провінційним.

krasota-ua.com

На що замінити: безпрограшною альтернативою "ошатній" шапці стане лаконічна однотонна модель. Якщо все ж хочеться якихось деталей, то придивіться до головних уборів з хутряним помпоном або мінімалістичним написом.

Шапка з тонкого трикотажу

Ця модель також стала яскравим представником антитрендів 2021 року. За допомогою шапки з тонкого трикотажу ваша голова буде виглядати надмірно маленькою на тлі об'ємного верхнього одягу.

shafa.ua

На що замінити: варто обирати моделі зі щільнішого трикотажу або шапки грубої в'язки.

Шапки з козирком

Є речі, які краще не схрещувати, як, наприклад, в'язаний берет та картуз з козирком. Виглядає такий головний убір, дивно і немодно.

rozetka.com.ua

На що замінити: якщо вам пасують елегантні образи в стилі кежуал, тоді краще прикупити модну кепі або берет зі шкіри або шерсті.

Шапки з вушками

Шапки з милими вушками, помпонами та іншими атрибутами хоч і виглядають дуже привабливо, але пасують лише маленьким дівчаткам. Дорослим жінкам варто обирати головний убір, який зможе підкреслити стильний образ.

knitka.ru

На що замінити: це може бути класична шапка з невеликим хутряним помпоном. Бажано, щоб на ній не було більше ніяких декоративних деталей.

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