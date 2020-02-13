Антитренди весни 2020: які речі треба викинути з гардеробу

Джинси - один з найбільш зручних і популярних елементів одягу. Серед десятків моделей кожна модниця може знайти щось своє. Але, не всі моделі, які продаються в магазинах залишаються в тренді.

Про те, які моделі джинсів слід викинути зі свого гардероба - пише Cosmopolitan.

Джинси скінні

Обтягуючі джинси ніколи не залишать своєї позиції базового елементу одягу, але зараз їх не побачиш ні в нових колекціях, ні на подіумі. Сьогодні існують стильні альтернативи - від вельветових брюк до "бойфрендів".

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Рвані джинси

У цьому сезоні доведеться віддати перевагу іншим варіантам. В тренді залишаються джинси з потертостями і незначними ушкодженнями.

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Джинси з декором

Джинси, розшиті намистинами або посипані стразами практично ніколи не виглядають доречно. Декор перевантажує образ непотрібними деталями.

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Синтетичні чорні джинси

Синтетичні чорні джинси ніколи не були в тренді, але багато дівчат до сих пір іноді купують їх. Від цього елемента гардероба слід відмовитися.

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Джинси з джинсовим ременем

Тотал-денім - спірний тренд, до якого точно потрібно знати підхід. А ось коли джинсові тільки два елементи - штани і ремінь, це однозначний провал.

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