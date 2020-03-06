Антитренди весни-2020: яке взуття категорично не можна носити

Тренди змінюються стрімко і часто. Кожна дівчина, яка хоче виглядати стильно повинна уважно стежити за тим, що вже не в моді.

Про головні антитренд весни 2020 року пише Cosmopolitan.

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Ботфорти-панчохи

На зміну облягаючим фасонам прийшли вільний крій і зручна посадка. Вибираючи високі чоботи, слід звертати увагу на моделі з широкою халявою. Ботфорди-панчохи тільки здешевлять і зіпсують образ.

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Чоботи зі стразами

Чоботи, прикрашені стразами, залишилися в далеких нульових. Навесні 2020 року краще не носити таке взуття, щоб виглядати стильно.

garne.com.ua

Чоботи на платформі

Багато дівчат вибирають платформу через те, що вона додає сантиметрів до зросту, але при цьому не викликає дискомфорту. У цьому сезоні таке взуття слід відкласти подалі.

cardellino.com.ua

Гумові чоботи

Навіть під час дощу не варто надягати такі чоботи. Вони ніколи не були модними і завжди виглядають погано.

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Чоботи танцівниці

Хижа шпилька і масивна платформа роблять будь-який образ дешевим і вульгарним. Крім того, таке взуття було популярне в далеких нульових.

Шафа

Чоботи з хутряною обробкою

Хутро навесні виглядає недоречно, до того ж, в цю пору року часто йдуть дощі. Крім того, такий елемент декору вже неактуальний, причому мова не тільки про натуральне хутро.

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Чоботи на низькому ходу висотою до щиколотки

Ця модель не тільки дуже давно покинула списки трендових речей, але і до того ж візуально ріже ноги, в результаті чого вони здаються повнішими і коротшими, ніж є насправді.

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Прозорі чоботи

Таке взуття незручно сидить на нозі, натирає і викликає роздратування і виглядає не надто привабливо. Краще прибрати таке взуття зі свого гардероба.

pexels.com

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