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6 березня • оновлено в 10:44
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Антитренди весни-2020: яке взуття категорично не можна носити

1.8т
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Тренди змінюються стрімко і часто. Кожна дівчина, яка хоче виглядати стильно повинна уважно стежити за тим, що вже не в моді.

Про головні антитренд весни 2020 року пише Cosmopolitan.

Антитренди весни-2020: яке взуття категорично не можна носити

pexels.com

Ботфорти-панчохи

На зміну облягаючим фасонам прийшли вільний крій і зручна посадка. Вибираючи високі чоботи, слід звертати увагу на моделі з широкою халявою. Ботфорди-панчохи тільки здешевлять і зіпсують образ.

Антитренди весни-2020: яке взуття категорично не можна носити

pexels.com

Чоботи зі стразами

Чоботи, прикрашені стразами, залишилися в далеких нульових. Навесні 2020 року краще не носити таке взуття, щоб виглядати стильно.

Антитренди весни-2020: яке взуття категорично не можна носити

garne.com.ua

Чоботи на платформі

Багато дівчат вибирають платформу через те, що вона додає сантиметрів до зросту, але при цьому не викликає дискомфорту. У цьому сезоні таке взуття слід відкласти подалі.

Антитренди весни-2020: яке взуття категорично не можна носити

cardellino.com.ua

Гумові чоботи

Навіть під час дощу не варто надягати такі чоботи. Вони ніколи не були модними і завжди виглядають погано.

Антитренди весни-2020: яке взуття категорично не можна носити

pexels.com

Чоботи танцівниці

Хижа шпилька і масивна платформа роблять будь-який образ дешевим і вульгарним. Крім того, таке взуття було популярне в далеких нульових.

Антитренди весни-2020: яке взуття категорично не можна носити

Шафа

Чоботи з хутряною обробкою

Хутро навесні виглядає недоречно, до того ж, в цю пору року часто йдуть дощі. Крім того, такий елемент декору вже неактуальний, причому мова не тільки про натуральне хутро.

Антитренди весни-2020: яке взуття категорично не можна носити

pexels.com

Чоботи на низькому ходу висотою до щиколотки

Ця модель не тільки дуже давно покинула списки трендових речей, але і до того ж візуально ріже ноги, в результаті чого вони здаються повнішими і коротшими, ніж є насправді.

Антитренди весни-2020: яке взуття категорично не можна носити

pexels.com

Прозорі чоботи

Таке взуття незручно сидить на нозі, натирає і викликає роздратування і виглядає не надто привабливо. Краще прибрати таке взуття зі свого гардероба.

Антитренди весни-2020: яке взуття категорично не можна носити

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL підготував топ-5 речей, які стилісти не радять носити після 30 років.

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Автор
Марія Дідик
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