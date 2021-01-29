Антитренди верхнього одягу 2021: що остаточно вийшло з моди. Фото

Юля Ухіна Мода 14:29, 29.01.2021 Оновлено: 14:36, 29.01.2021

Щорічно у світі моди з'являються не тільки трендові новинки, але й поміж цим формується певний список речей, які вже застаріли й можуть з легкістю зіпсувати навіть найбільш продуманий образ.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість, який верхній одяг точно не варто носити у 2021 році. Його варто викинути зі свого гардероба (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Дизайнери все більше переваги віддають шубам, виготовленим зі штучних матеріалів, тому верхній одяг з натурального хутра переходить в розряд антитрендів вже не перший сезон.

Шуба з натурального хутра
dianafurs.ru

Хутряні жилетки, які називають "гусеницею" вже не перший рік є антитрендом. Однак на вулицях досі можна помітити сотні жінок в такому вбранні. Якщо ви хочете, щоб ваш образ привертав увагу і був гармонійним, то хутчіше прощайтеся з таким виробом.

Хутряний жилет
yanakraft.ru

Пальто з хутряним коміром вже давно покинуло модний олімп. Ця модель виглядає дуже застарілою і навіть додає віку. Як альтернативу, вибирайте пальто прямого крою довжини міді або максі.

Пальто з хутряним коміром
prom.ua

Приталена тонка куртка також увійшла до списку антитрендових речей. Подібні моделі абсолютно не практичні й виглядають немодно. Тому краще зверніть увагу на куртки оверсайз.

Приталена тонка куртка
vplate.ru

Також радимо позбудьтеся дублянок немодних фасонів, наприклад приталених і з довжиною до коліна. Замініть їх на коротку або довгу дублянку яскравих або нейтральних відтінків.

Дублянка
harpersbazaar.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про п'ять трендів 2021 року, які повернулися в моду з минулого. Так, цієї зими знову актуальні дуті куртки з 1990-х років.

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