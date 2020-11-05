Антитренди осені 2020: які речі остаточно вийшли з моди. Фото

Восени 2020 року модницям варто забути про деякі речі в гардеробі, які були в тренді в минулих сезонах.

Про те, який одяг робить ваш образ безглуздим та немодним – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Приталена блуза

Блуза в обтяжку – один з головних антитрендів нового сезону. Така модель підкреслює всі недоліки фігури. А головне, у 2020 році вона просто виглядає несучасно та не стильно. Краще заміни її на модну блузу оверсайз або на чоловічу сорочку прямого крою.

just-lady-me.ru

Джинси з дірками

Джинси з дірками на колінах або навіть по всій довжині – стали антитрендом ще навесні, втім, більшість все ж шкодують викидати таку улюблену річ і продовжують їх носити. Якщо ви дійсно хочете бути в тренді й привернути увагу навколишніх своїм бездоганним образом – оберіть, наприклад, звичайні мам-джинси без дірок.

elle.ua

Коротке пальто

Свого часу коротке було справжнім трендом. Однак його час вже давно минув. Тому модні експерти радять придивитися восени 2020 року до моделей пальто довжини міді. Вони зроблять ваш образ сучасним і елегантним.

ya-modnaya.ru

Масивні кросівки

Кросівки на масивній підошві вже відійшли в минуле, тому не варто на них акцентувати свою увагу. Виберіть звичайні білі кросівки на низькій підошві або ж кросівки з кольоровими вставками.

pinterest.com

Шпильки з перлинами

Шпильки, прикрашені штучними перлинами, були в моді останні кілька сезонів. Але восени 2020 стало зрозуміло: їхній час минув. Тому така прикраса з розряду трендів стрімко і впевнено перейшла в антитренди. Час замінити шпильки з перлинами на хустки й оксамитові стрічки – саме вони зараз в моді.

glavred.info

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, яка верхній одяг буде популярна восени 2020 року.