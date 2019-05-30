Антитренди літа 2019: що викинути з гардеробу

Практично кожна дівчина мріє виглядати модно і стильно. Влітку 2019 року безліч улюблених і популярних у минулому сезоні речей втратили свою актуальність. Так, дзеркальні окуляри були витіснені ретро-моделями, а надпопулярний пальмовий принт усунули спокійні пастельні кольори.

Стиліст Маргарита Мурадова на своєму Youtube-каналі розповіла про те, які речі слід прибрати зі свого гардероба влітку 2019 року.

pexels.com

Шорти з високою талією

Такі шорти візуально вкорочують ноги і додають зайву вагу. Крім того, тренд на стиль 80-х вже практично зник. Їх слід замінити подовженими моделями і необробленим краєм.

Шорти з високою талією у стилі 80-х baraholka - LiveJournal

Шорти з високою талією Шафа

Сукні high low

Короткі спереду і подовжені ззаду сукні не актуальні в цьому сезоні. Більше того, речі з таким кроєм необхідно було викинути ще 5 років тому. Якщо ж дуже хочеться асиметричну сукню — слід обрати модель, подовжену збоку.

Сукні high low БэбиБлог

Сарафани high low WomanAdvice

Дзеркальні окуляри

Дзеркальні окуляри не актуальні. Вони залишилися далеко у 2012 році, незважаючи на те, що деякі бренди досі активно використовують їх. Ці окуляри слід замінити класичними чорними або коричневими варіантами. Також варто звернути увагу на ретро-моделі.

Дзеркальні окуляри dkart.spb.ru

Дзеркальні окуляри 101sekretkrasoty.ru

Пальмовий принт

Ще деякий час тому пальмовий принт був майже всюди. Його використовували дизайнери одягу, меблів та інтер'єрів. У 2019 році від улюбленого малюнка доведеться відмовитися, оскільки він уже втратив свою актуальність.

Пальмовий принт lubimaja.ru

Сарафан із пальмовою принтом шафа

Як раніше писав OBOZREVATEL, невід'ємний елемент стилю кожної модниці — сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар щороку стає все оригінальнішим за формою, кольором, розміром і матеріалом. Велике значення в цьому сезоні матиме масивна оправа.

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