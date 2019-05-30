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/Мода

Антитренди літа 2019: що викинути з гардеробу

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Практично кожна дівчина мріє виглядати модно і стильно. Влітку 2019 року безліч улюблених і популярних у минулому сезоні речей втратили свою актуальність. Так, дзеркальні окуляри були витіснені ретро-моделями, а надпопулярний пальмовий принт усунули спокійні пастельні кольори.

Стиліст Маргарита Мурадова на своєму Youtube-каналі розповіла про те, які речі слід прибрати зі свого гардероба влітку 2019 року.

Антитренди літа 2019: що викинути з гардеробу

pexels.com

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Модні тренди літа 2019: яке взуття вибрати

Шорти з високою талією

Такі шорти візуально вкорочують ноги і додають зайву вагу. Крім того, тренд на стиль 80-х вже практично зник. Їх слід замінити подовженими моделями і необробленим краєм.

Шорти з високою талією у стилі 80-х

Шорти з високою талією у стилі 80-х

baraholka - LiveJournal

Шорти з високою талією

Шорти з високою талією

Шафа

Сукні high low

Короткі спереду і подовжені ззаду сукні не актуальні в цьому сезоні. Більше того, речі з таким кроєм необхідно було викинути ще 5 років тому. Якщо ж дуже хочеться асиметричну сукню — слід обрати модель, подовжену збоку.

Сукні high low

Сукні high low

БэбиБлог

Сарафани high low

Сарафани high low

WomanAdvice

Дзеркальні окуляри

Дзеркальні окуляри не актуальні. Вони залишилися далеко у 2012 році, незважаючи на те, що деякі бренди досі активно використовують їх. Ці окуляри слід замінити класичними чорними або коричневими варіантами. Також варто звернути увагу на ретро-моделі.

Дзеркальні окуляри

Дзеркальні окуляри

dkart.spb.ru

Дзеркальні окуляри

Дзеркальні окуляри

101sekretkrasoty.ru

Пальмовий принт

Ще деякий час тому пальмовий принт був майже всюди. Його використовували дизайнери одягу, меблів та інтер'єрів. У 2019 році від улюбленого малюнка доведеться відмовитися, оскільки він уже втратив свою актуальність.

Пальмовий принт

Пальмовий принт

lubimaja.ru

Сарафан із пальмовою принтом

Сарафан із пальмовою принтом

шафа

Як раніше писав OBOZREVATEL, невід'ємний елемент стилю кожної модниці — сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар щороку стає все оригінальнішим за формою, кольором, розміром і матеріалом. Велике значення в цьому сезоні матиме масивна оправа.

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Особа
Маргарита Мурадова
Місце
Україна
Теги
МодаСтиль
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