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8 квітня • оновлено в 21:58
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Антитренди-2020: топ-4 аксесуари, про які краще забути

8.8т
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У 2020 році модницям варто забути про деякі аксесуари, які стали трендами в минулих сезонах.

Детальніше про речі, які не варто носити, пише видання Cosmopolitan.

Антитренди-2020: топ-4 аксесуари, про які краще забути

glamour.ru

Прозорі сумки

Сумки з прозорого пластика, які демонстрували все, що лежить всередині, підкорили модниць минулого року. Однак у цьому сезоні тренд на прозорі сумки пройшлов. Замість них краще звернути свою увагу на м'які та об'ємні сумки.

Антитренди-2020: топ-4 аксесуари, про які краще забути

Instagram @ tabby.violet

Шпильки з перлами

Великі шпильки в минулому сезоні, здається, носили всі дівчата. Спершу це виглядало стильно й ефектно, однак тепер шпильки з перлами перейшли в рейтинг антитрендів.

Антитренди-2020: топ-4 аксесуари, про які краще забути

Instagram @huniaccessories

Широкі обручі

Слідом за шпильками з перлами стилісти рекомендують позбутися і від головного хіта весни-літа 2019 - широких обручів з оксамитом, камінням і стразами.

Антитренди-2020: топ-4 аксесуари, про які краще забути

Instagram @kristennoelcrawley

Дзеркальні окуляри

Ця річ з'являлася періодично у багатьох модників і модниць. Однак настав час остаточно позбутися від старомодного аксесуара й замінити його на більш стильний. Наприклад, на окуляри з затемненими лінзами.

Антитренди-2020: топ-4 аксесуари, про які краще забути

Instagram @loresthedana

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Автор
Анна Міхно
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