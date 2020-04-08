Антитренди-2020: топ-4 аксесуари, про які краще забути

У 2020 році модницям варто забути про деякі аксесуари, які стали трендами в минулих сезонах.

Детальніше про речі, які не варто носити, пише видання Cosmopolitan.

glamour.ru

Прозорі сумки

Сумки з прозорого пластика, які демонстрували все, що лежить всередині, підкорили модниць минулого року. Однак у цьому сезоні тренд на прозорі сумки пройшлов. Замість них краще звернути свою увагу на м'які та об'ємні сумки.

Instagram @ tabby.violet

Шпильки з перлами

Великі шпильки в минулому сезоні, здається, носили всі дівчата. Спершу це виглядало стильно й ефектно, однак тепер шпильки з перлами перейшли в рейтинг антитрендів.

Instagram @huniaccessories

Широкі обручі

Слідом за шпильками з перлами стилісти рекомендують позбутися і від головного хіта весни-літа 2019 - широких обручів з оксамитом, камінням і стразами.

Instagram @kristennoelcrawley

Дзеркальні окуляри

Ця річ з'являлася періодично у багатьох модників і модниць. Однак настав час остаточно позбутися від старомодного аксесуара й замінити його на більш стильний. Наприклад, на окуляри з затемненими лінзами.

Instagram @loresthedana

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як правильно носити чорні штани.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!