Самый верный и надежный спутник девушки - сумка, именно она хранит все наши секреты. Выбирая этот аксессуар на каждый день, стоит тщательно его оценить: наличие всех необходимых отделений, материал, качество швов и фурнитуры. Если вам уже повезло найти свою идеальную базовую сумку, рекомендую обратить внимание на более необычные модели, которые сделают образ ярче.

Микро-сумки

Пожалуй, самый необычный тренд этого сезона — микро-сумки. Такие модели выполнены по принципу crossbody, благодаря чему малышку не нужно носить в руке, а можно взять как дополнение к вашей “основной” сумке. Ввел этот тренд главный дизайнер бренда Jacquemus, а позже его подхватили и другие модные дома.

Сумки из соломы

В прошлом году пика популярности достигли плетеные соломенные сумки. Разных форм и размеров, они заполонили инстаграм-аккаунты модных блоггеров. В этом сезоне этот тренд несколько видоизменился: теперь сумка может быть сплетена не только из соломы, но и из джинса, бусин, а в случае Mehry Mu сочетать в себе все три необычных материала.

Цепи вместо ручек

Отдельного внимания заслуживают сумки с цепями вместо ручек, такое решение делает вещь яркой и необычной, не отнимая ее практичности. Самое важное, чтобы цепь была массивной и читалась в образе как отдельный элемент. Материал цепи может быть любым, от металла до пластика.

Прозрачный пластик

Еще один тренд прошлого года, который адаптировали под сезон Весна-Лето 19: прозрачной может быть не вся сумка, а только “футляр” под нее. Это идеальный вариант, если вы не готовы показывать содержимое сумки, но хотите соответствовать модным веяниям.

Новини Самые модные юбки весны 2019

Архитектурные сумки

Одна из главных тенденций этого года - архитектура в моде. Это проявляется в фигурных каблуках, геометрических принтах на одежде и в новых, сложных формах сумок. Сумка может быть как просто квадратной или круглой формы, так и более вычурной - например, имитирующая форму вазы.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!