Наверное, сложнее чем выбрать себе идеальное платье или купить одни понравившиеся туфли, будет только выбор правильно сидящего брючного костюма. Сейчас он является обязательной вещью в любом гардеробе, главное найти не просто костюм, а идеальный костюм.

Для невысоких или пышных девушек правильным выбором станет костюм в вертикальную полоску: это может быть принт или фактура ткани, а также контрастные линии на лацкане или самом жакете. Полоска - лучший способ удлинить силуэт и скорректировать фигуру. По фасону костюм должен быть классическим, без массивных дополнений, таких как банты или накладные карманы.

Прямоугольная же фигура, наоборот, требует декора и акцентов. В первую очередь на талии, в самом узком ее месте. Подойдет пояс, лента, вставка контрастного цвета или из другого фактурного материала, баска или плиссированная ткань. Если нужно подобрать строгий деловой костюм, обратите внимание на приталенный жакет - он поможет сбалансировать все линии в силуэте.

Если есть необходимость выделить линию бедер и добавить им недостающего объема выбирайте костюмы из разной ткани. Пусть жакет будет однотонным, и низ - из декорированной ткани. Узор может быть любым: от полосок до клетки и гусиной лапки. При кардинально другой ситуации с широкими бедрами стоит действовать иначе: выбирайте однотонный или максимально спокойный низ и удлиненный жакет. Важно чтобы его длина не заканчивалась на самой широкой линии бедер, иначе они будут выглядеть еще массивнее.

Новини Самые модные юбки весны 2019

С помощью брючного костюма можно корректировать даже ваш рост. Свободные брюки, закрывающие щиколотку в паре с небольшим каблуком визуально удлинят силуэт. Этот же эффект получится с расклешенными от колена брюками с лодочками или босоножками на шпильке. Если нужно сбалансировать высокий рост, выбирайте укороченные брюки свободного кроя, или кюлоты. Их можно носить с балетками или босоножками на низком ходу, подойдет и обувь в спортивном стиле.

В костюме важную роль имеет и ткань из которой он пошит. Хуже, чем неправильная посадка, может быть только некачественный материал. Он не держит форму, часто просвечивается, что вообще недопустимо для делового костюма. Обращайте внимание на натуральные и приятные к телу ткани: лен, котон, плотный трикотаж, деним.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!