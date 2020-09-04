Андре Тан у новій колекції показав, як виглядає доступна розкіш. Фото

Український дизайнер Андре Тан презентував lookbook своєї колекції сезону осінь-зима 20/21 "Доступна розкіш".

Так, в одязі переважають спокійні монохромні кольори: глибокий смарагдовий едем, класичний голубий, сірий та чорний. Створюючи ескізи, модельєр думав про те, чого хочуть самі жінки (фото дивіться нижче).

"Я зрозумів, що в сучасному нестійкому світі для них буде важлива стабільність. А це – речі в світовому тренді slow fashion – якісні, які не постаріють за один сезон. Будь-яка річ "Доступною розкоші" – така. Вона буде актуальною і через роки", – поділився дизайнер.

Нова колекція Андре Тана "Доступна розкіш".

Вперше в колекції бренду з'явився трикотажний брючний костюм. Також присутні моделі з екошкіри, виробленої з переробленої бананової шкірки. Під час створення одягу використовувалися еконитки з пластикових пляшок.

Створюючи колекцію "Доступна розкіш", Андре Тан надихався скульптурними жіночими образами – від Венери Мілоської, "П'єти" Мікеланджело до "Поцілунку" Огюста Родена. Це знайшло відображення в оформленні lookbook колекції, де модель позує на тлі класичних скульптур.

Колекція "Доступна розкіш": дивитися фото

У колекції Андре Тана вперше з'явився трикотажний костюм.

Нова колекція Андре Тана.

Колекція осінь-зима 20/21.

Колекція "Доступна розкіш".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан назвав речі, які не вийдуть з моди ще декілька років.