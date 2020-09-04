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Андре Тан у новій колекції показав, як виглядає доступна розкіш. Фото

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Мода
5,8 т.
Андре Тан презентував lookbook нової колекції

Андре Тан презентував lookbook нової колекції.

Український дизайнер Андре Тан презентував lookbook своєї колекції сезону осінь-зима 20/21 "Доступна розкіш".

Так, в одязі переважають спокійні монохромні кольори: глибокий смарагдовий едем, класичний голубий, сірий та чорний. Створюючи ескізи, модельєр думав про те, чого хочуть самі жінки (фото дивіться нижче).

"Я зрозумів, що в сучасному нестійкому світі для них буде важлива стабільність. А це – речі в світовому тренді slow fashion – якісні, які не постаріють за один сезон. Будь-яка річ "Доступною розкоші" – така. Вона буде актуальною і через роки", – поділився дизайнер.

Нова колекція Андре Тана "Доступна розкіш".

Нова колекція Андре Тана "Доступна розкіш".

Вперше в колекції бренду з'явився трикотажний брючний костюм. Також присутні моделі з екошкіри, виробленої з переробленої бананової шкірки. Під час створення одягу використовувалися еконитки з пластикових пляшок.

Створюючи колекцію "Доступна розкіш", Андре Тан надихався скульптурними жіночими образами – від Венери Мілоської, "П'єти" Мікеланджело до "Поцілунку" Огюста Родена. Це знайшло відображення в оформленні lookbook колекції, де модель позує на тлі класичних скульптур.

Колекція "Доступна розкіш": дивитися фото

У колекції Андре Тана вперше з'явився трикотажний костюм.

У колекції Андре Тана вперше з'явився трикотажний костюм.

Нова колекція Андре Тана.

Нова колекція Андре Тана.

Колекція осінь-зима 20/21.

Колекція осінь-зима 20/21.

Колекція "Доступна розкіш".

Колекція "Доступна розкіш".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан назвав речі, які не вийдуть з моди ще декілька років.

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