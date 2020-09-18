Андре Тан порадив, як стильно одягатися восени 2020

Український дизайнер Андре Тан дав модні поради жінкам, як виглядати стильно та створювати трендові образи.

Фешн-експерт відзначив, що восени 2020 року модно одягати одразу кілька речей зі шкіри. Стильними порадами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Уникати коротких шкіряних курток

У короткій облягаючій куртці незручно та холодно. Тому дизайнер порадив звернути увагу на оверсайз-куртки і рукави-буфи.

Обирати одяг з гладкою шкірою

Раніше експерименти з фактурою були нормою, зараз же краще уникати цього. Шкіра повинна бути гладкою і не блискучою.

Експериментувати з кольором

Не потрібно зациклюватися тільки на чорному. Ідеальним варіантом для стильного образу будуть універсальні бежевий або коричневий відтінки.

Не одягати куртку з облягаючими джинсами

Щоб виглядати стильно, краще обрати кюлоти зі шкіряною курткою. Це справжній тренд цієї осені. Щоб кюлоти візуально не "різали" ноги, вибирайте довжину на долоню вище щиколотки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан презентував lookbook своєї колекції сезону осінь-зима 20/21 "Доступна розкіш".