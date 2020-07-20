Андре Тан порадив стильні образи для жінок після 30 років

Український дизайнер Андре Тан порадив жінкам після 30 років відмовитися від червоного волосся та одягу, який приховує будь-який натяк на апетитні форми.

Фешн-секретами модельєр поділився на своїй сторінці в Instagram. Він назвав і показав декілька речей, на які варто звернути увагу жінкам "бальзаківського віку" (фото дивіться нижче).

Полюбити сорочки

Сорочка – незамінний і універсальний елемент гардеробу. Слід вибирати без рюш і ніжного мережива, з прямим і трохи вільним силуетом. Також ніяких рваних і декорованих джинсів – тільки строгі класичні фасони.

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі Instagram @andre_tan_official

Жінкам після 30 варто відмовитися від червоного волосся Instagram @andre_tan_official

Бути обережною з голим животом

Модні кроп-топи можна дозволити собі тільки в поєднанні з жакетом. Не забувайте про брюки із завищеною лінією живота. Вони надають образу не агресивної, а стриманої сексуальності.

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі Instagram @andre_tan_official

Відмовитися від облягаючих суконь

Поповніть гардероб бандажними сукнями. Твердження, що щільна тканина формує ідеальний силует – міф. Слід забути про синтетичні тонкі тканини, які можуть невигідно підкреслити фігуру. Бавовна, льон, шовк – кращі друзі в літній період.

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі Instagram @andre_tan_official

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі Instagram @andre_tan_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андре Тан дав поради, як приховати неідеальні ноги за допомогою одягу.