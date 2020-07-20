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Андре Тан порадив стильні образи для жінок після 30 років

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Мода
3,2 т.
Андре Тан порадив стильні образи для жінок після 30

Андре Тан порадив стильні образи для жінок після 30. Beauty Women

Український дизайнер Андре Тан порадив жінкам після 30 років відмовитися від червоного волосся та одягу, який приховує будь-який натяк на апетитні форми.

Фешн-секретами модельєр поділився на своїй сторінці в Instagram. Він назвав і показав декілька речей, на які варто звернути увагу жінкам "бальзаківського віку" (фото дивіться нижче).

Полюбити сорочки

Сорочка – незамінний і універсальний елемент гардеробу. Слід вибирати без рюш і ніжного мережива, з прямим і трохи вільним силуетом. Також ніяких рваних і декорованих джинсів – тільки строгі класичні фасони.

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі Instagram @andre_tan_official

Жінкам після 30 варто відмовитися від червоного волосся

Жінкам після 30 варто відмовитися від червоного волосся Instagram @andre_tan_official

Бути обережною з голим животом

Модні кроп-топи можна дозволити собі тільки в поєднанні з жакетом. Не забувайте про брюки із завищеною лінією живота. Вони надають образу не агресивної, а стриманої сексуальності.

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі Instagram @andre_tan_official

Відмовитися від облягаючих суконь

Поповніть гардероб бандажними сукнями. Твердження, що щільна тканина формує ідеальний силует – міф. Слід забути про синтетичні тонкі тканини, які можуть невигідно підкреслити фігуру. Бавовна, льон, шовк – кращі друзі в літній період.

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі Instagram @andre_tan_official

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі

Андре Тан наголосив, що важливо відчувати себе впевненою в будь-якому одязі Instagram @andre_tan_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андре Тан дав поради, як приховати неідеальні ноги за допомогою одягу.

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