Андре Тан показав, що носити жінкам plus size

Відомий український модельєр Андре Тан презентував нову колекцію жіночих сорочок plus size.

На своїйсторінці в Instagram він опублікував відповідне сторіз, в якому продемонстрував новинки цього сезону. Так, основою колекції стали сорочки розмірів від XL до XXXL (щоб дивитися фото, проскролльте до кінця сторінки).

"Ми знаємо, як ви любите oversize розміри, тому вирішили вас здивувати. Ми створили сорочки з щільного котону кольору мокрого асфальту. Тканина високої якості і щільності, що допоможе приховати недоліки фігури і підкреслити потрібні місця", – розповів дизайнер.

Експерт порекомендував поєднувати новинку з джинсами з щільної тканини темно-синього або білого кольору.

Крім того, Андре Тан заявив, що зараз в моді свідоме споживання, тому капсульний гардероб допоможе вберегтися від спонтанних покупок. Такий підхід до одягу точно підійде всім, адже допоможе заощадити купу часу і грошей.

Для початку необхідно ретельно переглянути всі речі і залишити тільки найнеобхідніше. Тільки після цього можна відправлятися на шопінг за обновками, які допоможуть урізноманітнити і освіжити гардероб.

Раніше OBOZREVATEL писав, як і з чим носити водолазку в 2021-му. За словами дизайнера, водолазка повинна бути з якісного матеріалу – тоді вона прослужить не один сезон. Пам'ятайте, заміни водолазці не існує, а звичайну кофту абсолютно нікуди не можна застосувати.