Андре Тан назвав речі, які зіпсують будь-який образ

Український дизайнер Андре Тан поділився з модницями секретами про речі, які можуть зіпсувати образ. Так, від цих предметів він рекомендує позбутися.

За словами експерта, ні в якому разі не можна багато років складувати одяг, щоб потім його надіти. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Універсальними вважаються колготки з геометричним принтом і в горошок. У тренді зараз також варіант із логотипом.

Руки так і чешуться замовити підробку відомих брендів, щоб спробувати свої сили у суспільстві. Поважайте компанії та не опускайтесь до рівня фальшивих виробів. На ринку можна знайти багато доступних актуальних моделей.

Довгу колючий етикетку з детальною інструкцією про догляд за річчю зрізати не потрібно. Дотримуйтесь цих правил.

Правильно підібрані прикраси – ознака гарного смаку. Не ігноруйте це правило.

Мода циклічна, але це не означає, що можна складувати речі, в надії надіти їх знову через 10 років. Одяг старого крою видно одразу. Навіть ваші улюблені базові речі можуть дуже зноситися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан поділився порадами, який пуховик обрати на зиму 2021. За його словами, кожна модниця матиме стильний вигляд і водночас комфортно почуватиметься.