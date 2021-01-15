Андре Тан назвав речі, які зіпсують будь-який образ

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Мода
5,3 т.
Андре Тан назвав речі, які зіпсують будь-який образ

Український дизайнер Андре Тан поділився з модницями секретами про речі, які можуть зіпсувати образ. Так, від цих предметів він рекомендує позбутися.

За словами експерта, ні в якому разі не можна багато років складувати одяг, щоб потім його надіти. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Колготки з недоречним принтом

  • Універсальними вважаються колготки з геометричним принтом і в горошок. У тренді зараз також варіант із логотипом.

Колготки з недоречним принтом
Підробки

  • Руки так і чешуться замовити підробку відомих брендів, щоб спробувати свої сили у суспільстві. Поважайте компанії та не опускайтесь до рівня фальшивих виробів. На ринку можна знайти багато доступних актуальних моделей.

Речі-підробки
Неправільний догляд за одягом

  • Довгу колючий етикетку з детальною інструкцією про догляд за річчю зрізати не потрібно. Дотримуйтесь цих правил.

Нехтування до аксесуарів

  • Правильно підібрані прикраси – ознака гарного смаку. Не ігноруйте це правило.

Правильно підібрані прикраси – ознака гарного смаку
Невміння прощатися

  • Мода циклічна, але це не означає, що можна складувати речі, в надії надіти їх знову через 10 років. Одяг старого крою видно одразу. Навіть ваші улюблені базові речі можуть дуже зноситися.

Не можна складувати речі, в надії надіти їх знову через 10 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан поділився порадами, який пуховик обрати на зиму 2021. За його словами, кожна модниця матиме стильний вигляд і водночас комфортно почуватиметься.

СтильМодаАндре Тан