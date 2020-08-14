Андре Тан назвав речі, які будуть актуальні ще декілька років

Український дизайнер Андре Тан назвав речі, які не вийдуть з моди ще декілька років.

Фешн-експерт на своїй сторінці в Instagram відзначив, що в кожної жінки в гардеробі повинен бути базовий одяг, який буде актуальний ще мінімум п'ять років і чудово поєднуватимуться з іншими речами (відео дивіться нижче).

Так, на першому місці в списку Андре Тана картате пальто напівприталеного крою. Воно актуальне останні 5 років і ще стільки ж буде в тренді. Також довгий час матиме дуже дорогий і стильний вигляд сукня-футляр бежевого кольору.

У список увійшла і біла сорочка вільного крою. Вона підходить абсолютно всім, незалежно від віку чи фігури, і поєднується з безліччю аксесуарів. Також не варто забувати про човники тілесного кольору, адже вони підійдуть під будь-яке вбрання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан назвав речі, від яких варто відмовитися жінкам після 40, адже вони тільки додадуть небажаного віку