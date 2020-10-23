Андре Тан назвав головні антитренди осені 2020

Український дизайнер Андре Тан розповів, які моделі пальт, водолазок, черевиків челсі та костюмів вважаються антитрендами осені 2020.

Фешн-порадами експерт поділився на своїй сторінці в Instagram. Також він показав модні речі, які можуть замінити застарілі моделі.

Пальто

Чим менше зайвих деталей, тим простіше поєднувати пальто в різних образах, наприклад, із брючним костюмом або зі шкіряними штанами та грубими черевиками. Андре Тан порадив звернути увагу на натуральну шерсть і кашемір.

Андре розповів, яке пальто буде модним восени 2020. Instagram Андре Тан

Водолазка

Ця річ ідеально підійде для багатошарових образів. Її можна комбінувати із жакетом, сорочкою чи сукнею без рукавів.

Андре Тан порадив брати водолазку, яка не просвічується. Instagram Андре Тан

Штани з екошкіри

Гладкі шкіряні штани відмінно поєднуються з м'яким трикотажем і шерстю. Дизайнер порадив забути про глянцеву та блискучу шкіру.

Штани з екошкіри не мають бути глянцевими. Instagram Андре Тан

Челсі

Андре Тан відзначив, що такі черевики відмінно поєднуються з довгою спідницею. Важливо, щоб між взуттям і спідницею не було видно голої ноги, адже тоді ви візуально будете виглядати нижче.

Андре Тан розповів, із чим краще поєднувати челсі. Instagram Андре Тан

Костюм

Для осінніх образів підійдуть костюми з вовни чи кашеміру. Доповнити лук можна двобортним пальто та черевиками челсі.

Варто обирати мінімалістичні костюми. Instagram Андре Тан

Андре Тан назвав тренди та антитренди осені 2020. Instagram Андре Тан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан порадив не обирати жінкам після 40 років світлі відтінки білого та гірчичного кольорів, а також розповів, із чим не варто поєднувати рожевий.