Андре Тан назвав головні антитренди осені 2020

Український дизайнер Андре Тан розповів, які моделі пальт, водолазок, черевиків челсі та костюмів вважаються антитрендами осені 2020.

Фешн-порадами експерт поділився на своїй сторінці в Instagram. Також він показав модні речі, які можуть замінити застарілі моделі.

Пальто

Чим менше зайвих деталей, тим простіше поєднувати пальто в різних образах, наприклад, із брючним костюмом або зі шкіряними штанами та грубими черевиками. Андре Тан порадив звернути увагу на натуральну шерсть і кашемір.

Водолазка

Ця річ ідеально підійде для багатошарових образів. Її можна комбінувати із жакетом, сорочкою чи сукнею без рукавів.

Штани з екошкіри

Гладкі шкіряні штани відмінно поєднуються з м'яким трикотажем і шерстю. Дизайнер порадив забути про глянцеву та блискучу шкіру.

Челсі

Андре Тан відзначив, що такі черевики відмінно поєднуються з довгою спідницею. Важливо, щоб між взуттям і спідницею не було видно голої ноги, адже тоді ви візуально будете виглядати нижче.

Костюм

Для осінніх образів підійдуть костюми з вовни чи кашеміру. Доповнити лук можна двобортним пальто та черевиками челсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан порадив не обирати жінкам після 40 років світлі відтінки білого та гірчичного кольорів, а також розповів, із чим не варто поєднувати рожевий.