У четвер, 11 червня, день народження відзначає Алла Костромічова – всесвітньо відома модель і ведуча проекту "Топ-модель по-українськи" (Новий канал).

Александр Макквін називав її своєю музою, а Періс Хілтон запрошує потусуватися на своїх вечірках. У цей день OBOZREVATEL пропонує згадати, яким був шлях Алли до підкорення світових подіумів.

Алла Костромічова народилася 11 червня 1986 року в Севастополі (Крим). У дитинстві вона дуже комплексувала через високий зріст і худорлявість. Своїх ніг дівчинка соромилася настільки, що відмовлялася ходити в школу в спідниці.

Алла Костромічова Plitkar

"У мене були комплекси рівно до початку модельної кар'єри. Я завжди вважала, що занадто худа, некрасива. Безпосередній старт кар'єри став порятунком від них. Тому що коли почула від топових фотографів, що я класна, від дизайнерів – що я не худа, а як раз те, що треба, мої комплекси випарувалися", – говорила Алла в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Коли Аллі було 16 років, її помітив на вулиці скаут модельного агентства і запросив на кастинг. Так почалася модельна кар'єра Костромічової в Севастополі. А вже в 18 років дівчина дефілювала на показі Giorgio Armani в Мілані. Втім, професійна модельна кар'єра Алли почалася лише через кілька років – освіта завжди була пріоритетом для дівчини, тому вона повністю занурилася в моделінг лише після закінчення Севастопольського національного університету за спеціальністю "інженер медичної електроніки".

Алла Костромічова в 2004 році і зараз Пресслужба

У 21 рік Костромічова вирушила підкорювати Європу, але справжнє визнання прийшло до моделі з переходом в нью-йоркське агентство Women. Вона почала співпрацювати з Givenchy, Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Dsquared2, Calvin Klein, Bottega Veneta. І вже в 2009 році увійшла до рейтингу 50 найуспішніших моделей світу та перебувала в ньому протягом трьох років.

Одне з найважливіших імен в кар'єрі Алли – Александр Макквін. Він повірив у модель, коли та тільки починала кар'єру, і дав їй можливість відкрити свій показ.

Алла Костромічова Пресслужба

"Я стояла, як укопана. Александр повернувся до мене, довго дивився, а потім сказав: "Я хочу, щоб ти відкривала мій показ". Це були його перші слова до мене. Не знаю, чи була це робота агентства або кастинг-директора, але мені, звичайно, хотілося б вірити, що це було кохання з першого погляду", – поділилася спогадами Алла.

Алла причетна до історичних моментів в сучасній моді – вона брала участь в останньому прижиттєвому показі Макквіна, а також в посмертному показі (туди запросили всього вісім моделей). А ще сукню, в якій Алла відкривала один з показів, виставили в Луврі як цінний експонат.

Алла Костромічова Пресслужба

"Рішення, хто буде брати участь в його посмертному показі, ухвалювала Сара Бертон, теперішній креативний директор бренду. Напевно, це був найважчий показ, який я робила у своєму житті. Ми працювали два дня, і у нас було близько 10-ти шоу, так як гостей розділили на різні категорії: окремо – преса, окремо – клієнти бренду, окремо – друзі Александра. Кожен показ тривав близько півгодини і був більше схожим на музейну інсталяцію. Люди споглядали ці твори мистецтва і згадували їх автора", – зазначила ведуча Нового каналу.

Своїм величезним досвідом Алла з радістю ділиться і з моделями-початківцями. У 2013 році вона відкрила власну модельну агенцію KModels, а щоліта організовує модельний табір для дівчат 12-20 років. Цікаво, в 2019 році в модельний табір Алли Костромічової їздили старша дочка Олі Полякової Маша і дочка Олександра Педана Лера.

Алла Костромічова Пресслужба

У 2014 році Алла стала ведучою проекту Нового каналу "Супермодель по-українськи" (пізніше – "Топ-модель по-українськи"). У ньому вона виступила в ролі суворої наставниці для дівчат, а в двох сезонах і хлопців, які мріють присвятити своє життя моделінгу.

Алла Костромічова з чоловіком Пресслужба

Незважаючи на насичений робочий графік, Костромічовій вдалося створити щасливу сім'ю – в 2015-му вона таємно розписалася з американським бізнесменом Джейсоном Капоне, того ж року народився їхній первісток Сальваторе. Подружжя живе в Нью-Йорку і планує завести ще двох дітей – хлопчика і дівчинку.

Алла Костромічова з сином Пресслужба

Зупинятися на досягнутому Алла Костромічова не збирається – вона хоче підкорювати подіум і на пенсії.

"Нещодавно бачила, як в черговий раз на подіум виходила Кармен Делль'Орефіче (американська модель, яка була занесена в Книгу рекордів Гіннесса як подіумна модель з найдовшою кар'єрою, зараз їй 89 років, – Ред.). Для мене пройти крізь час – це найбільше щастя. Напевно, це моя мрія – вийти на подіум, коли мені буде 80", – поділилася Алла планами на майбутнє.

Відео з кращими показами Алли Костромічової:

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