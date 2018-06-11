Алла Костромічова відзначає день народження: сексуальні фото супермоделі

У понеділок, 11 червня, свій день народження відзначає одна з найвідоміших в світі топ-моделей українського походження Алла Костромічова.

Костромічова за роки кар'єри ставала обличчям провідних модних брендів, таких як "YSL" і "Alexander McQueen", співпрацювала з "Lanvin", "Christian Dior", "Bottega Veneta", "Hermes", "Balenciaga", "Calvin Klein", "MaxMara", "Roberto Cavalli", "Valentino", "Dolce & Gabbana", "Givenchy", "Nina Ricci" та іншими.

OBOZREVATEL пропонує читачам коротку біографію відомої української моделі, а також добірку найсексуальніших фото красуні.

Алла Костромічова Show top model

Алла Костромічова народилася в 1986 році в Севастополі (Крим).

Алла Костромічова Show top model

Коли дівчині виповнилося 16 років, вона прийшла в школу моделей, а професійну модельну кар'єру почала досить після 20 років. Такий пізній старт Алла пояснила рішенням, що модельний бізнес не буде її професією на все життя, тому вона спочатку закінчила вуз і отримала вищу освіту.

Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 28 Май 2018 о 3:14 PDT

Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 25 Май 2018 о 1:46 PDT

Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 19 Май 2018 о 10:20 PDT

Пропозиції про участь у показах Костромічова стала отримувати ще студенткою: на другому курсі у неї вже був підписаний контракт з одним з кращих агентств Мілана (Італія) "Why Not", а через деякий час вона вирушила до Парижа, щоб працювати з будинком " Givenchy".

Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 28 Лют 2018 у 7:23 PST

Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 1 Лют 2018 о 10:15 PST

Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 25 Авг 2017 в 6:06 PDT

У 2009 році Алла Костромічова була визнана кращою моделлю року в Україні за результатами глянцевого журналу "Elle".

Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 16 Лип 2017 о 1:50 PDT

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Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 21 Май 2017 в 9:02 PDT

Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 2 Сен 2017 о 10:27 PDT

У 2013 році Костромічова відкрила своє власне агентство моделей "KModels", а через рік, в 2014-му вона стала телеведучою і головним експертом популярного телепроекту на Новому каналі "Супермодель по-українськи" (з четвертого сезону - "Топ-модель по-українськи").

Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 5 Чер 2018 о 11:10 PDT

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Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 8 Мар 2017 о 12:43 PST

Публікація від Alla Kostromichova (@alla) 24 Лют 2017 о 11:44 PST

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома у всьому світі українська модель, ведуча проекту "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічова стала засновницею модельного табору для підлітків.