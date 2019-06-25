Акцент на ніжність: ідеї манікюру на випускний-2019

Роки шкільного життя позаду, а ось підготовка до випускного вечора в самому розпалі. Щоб створити ідеальний образ, потрібно продумати всі деталі.

OBOZREVATEL зібрав найоригінальніші ідеї манікюру для випускного вечора-2019, які зроблять образ завершеним.

У 2019 році в тренді простий і максимально наближений до природності нюдовий манікюр. Такий варіант підкреслить ніжність і не відволікатиме від деталей вечірнього образу. Водночас світлі тони також зможуть додати свою неповторну родзинку образу й підкреслять індивідуальність.

Вдаватися до експериментів із декором можна і потрібно. Тут стануть у нагоді блискітки, стрічки, принти, стрази, розпис, "втирка". Головне — вчасно зупинитися, щоб не переборщити з креативом.

Ідеї манікюру в світлих і нюдових тонах

Оригінально підкреслити образ можна за допомогою синього манікюру. Він ідеально поєднуватиметься як із ніжною, так і з яскравою палітрою, а також із блакитним, бузковим, фіолетовим. Вдалим буде і поєднання з білим, чорним та сріблястим відтінками.

Ідеї синього манікюру

Втім, кожен образ індивідуальний по-своєму, підкреслити його можна і за допомогою класичних кольорових поєднань, або ж оригінальних колірних варіацій, які ідеально підходитимуть саме до вашого вбрання.

Ідеї манікюру на випускний-2019

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