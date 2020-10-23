Адель одягла стильне вбрання від українського дизайнера. Фото

Юля Ухіна Мода 12:19, 23.10.2020 Оновлено: 12:28, 23.10.2020

Британська співачка Адель поділилася із шанувальниками фото, на якому засвітила стильний образ від української дизайнерки Наталії Зінько.

Відповідний знімок 32-річна артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона зображена під час підготовки до онлайн-концерту для Saturday Night Live в аутфіті з деніму, який складається з широких штанів та піджака з масивними кишенями.

Адель одягла стильне вбрання від українського дизайнера
Instagram Адель

Свій образ Адель доповнила захисною маскою і шкіряними коричневими чобітьми з анімалістичними вставками від бренду Rejina Pyo. Волосся вона зібрала в низький хвіст й наклала улюблений макіяж з широкими стрілками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Адель не вперше вибирає образи українських дизайнерів. На одному зі світських заходів вона з'явилася в оксамитовій мінісукні від бренду Marianna Senchina.

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