Адель одягла стильне вбрання від українського дизайнера. Фото

Британська співачка Адель поділилася із шанувальниками фото, на якому засвітила стильний образ від української дизайнерки Наталії Зінько.

Відповідний знімок 32-річна артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона зображена під час підготовки до онлайн-концерту для Saturday Night Live в аутфіті з деніму, який складається з широких штанів та піджака з масивними кишенями.

Свій образ Адель доповнила захисною маскою і шкіряними коричневими чобітьми з анімалістичними вставками від бренду Rejina Pyo. Волосся вона зібрала в низький хвіст й наклала улюблений макіяж з широкими стрілками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Адель не вперше вибирає образи українських дизайнерів. На одному зі світських заходів вона з'явилася в оксамитовій мінісукні від бренду Marianna Senchina.