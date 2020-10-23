Адель одягла стильне вбрання від українського дизайнера. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Мода
3,3 т.
Адель одягла стильне вбрання від українського дизайнера

Британська співачка Адель поділилася із шанувальниками фото, на якому засвітила стильний образ від української дизайнерки Наталії Зінько.

Відповідний знімок 32-річна артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона зображена під час підготовки до онлайн-концерту для Saturday Night Live в аутфіті з деніму, який складається з широких штанів та піджака з масивними кишенями.

Адель одягла стильне вбрання від українського дизайнера

Свій образ Адель доповнила захисною маскою і шкіряними коричневими чобітьми з анімалістичними вставками від бренду Rejina Pyo. Волосся вона зібрала в низький хвіст й наклала улюблений макіяж з широкими стрілками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Адель не вперше вибирає образи українських дизайнерів. На одному зі світських заходів вона з'явилася в оксамитовій мінісукні від бренду Marianna Senchina.

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