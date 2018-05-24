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У вузьких джинсах: 65-річна Бріджит Макрон здивувала вбранням на діловій зустрічі

6.5тЧитати новину російською

Перша леді Франції Бріджит Макрон продемонструвала стильний образ.

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона зустрілася в Єлисейському палаці з 58-річною активісткою Латіфа ібн Зіатен, матір'ю французького солдата, убитого алжирським терористом у Тулузі 11 березня 2012 року.

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Бріджит Макрон

Getty

Для зустрічі Бріджит Макрон вибрала стильне вбрання. Макрон з'явилася на публіці у вузьких джинсах-скінні, які підкреслили її стрункі ноги, блейзері від Balmain і джемпері.

Бріджит Макрон на зустрічі

Свій діловий образ Бріджит доповнила туфлями від Louis Vuitton.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Кеті Холмс разом із 12-річною дочкою Сурі сходила на балет .

Особи
Еммануель МакронБріджит Макрон
Місце
Франція
Об'єкти
МодаСтиль
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