Викиньте це! Топ-5 моделей взуття, від якого потрібно позбутися

Від якості та моделі взуття напряму залежить здоров’я ніг. Висота підборів, матеріал підошви, кількість швів і навіть колір фурнітури впливає на їх стан.

Про взуття, якого не повинно бути в гардеробі за жодних обставин пише "Cosmopolitan".

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Екстремальні підбори

Тут справа не тільки у висоті. Коли це моделі в стилі Леді Гаги, то зручно не буде ніколи. Головний критерій будь-яких підборів — це стійкий каблук.

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Взуття із резиновою підошвою

Це — перший крок до плоскостопості. Таку підошву не можна носити за жодних обставин. Гума не повторює форми стоп, а отже і амортизація неправильна.

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Пофарбовані текстури

Хімічний склад фарбника може викликати алергію.

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Взуття з купою ременів

Деякі моделі надто туго облягають ногу і перешкоджають кровообігу.

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Завелике взуття

Деякі моделі розраховані на широку ногу і, наприклад, можуть спадати. Аби не зачепитись і не відчувати дискомфорт, краще уникати моделей не за розміром.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на осенние дни стоит также подобрать основную базу в гардеробе. Узнать о самых главных трендах можно по ссылке.

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