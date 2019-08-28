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100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

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27 серпня президент України Володимир Зеленський відзначив "річницю" — рівно 100 днів, як відбулася його інавгурація. Відповідно, дружина глави держави Олена також переступила цей знаковий рубіж як перша леді.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, як одягалася Олена Зеленська за цей час, і скільки коштували її вбрання.

Стиль Зеленської в одязі виразно змінився з часів "Кварталу" до більш класичного і елегантного, щоб відповідати новому статусу. Так, для інавгурації чоловіка перша леді України вибрала білосніжний діловий костюм, який складався з прямої спідниці довжини "міді" і літнього легкого варіанту піджака-кейпа. Свій образ Олена доповнила бежевими туфлями-човниками.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Олена Зеленська на інавгурації президента України

Фото з Instagram

На свій перший закордонний візит до Брюсселя перша леді прибула в бежевому костюмі (жакеті та широких штанах), білій футболці і кедах. В руках у неї була квадратна сумка кольору коньяку.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Олена Зеленська в Брюсселі

Фото з Instagram

Як виявилося, квадратний аксесуар, який дружина президента України вибрала для поїздки в Брюссель — це сумка американського бренду Staud вартістю в $295 (близько 8 000 гривень). Костюм на Зеленській — від українського бренду SIX. Він обійшовся дружині президента приблизно в €1000 (близько 30 000 гривень). Що стосується взуття, то це кеди німецького бренду Jil Sander. Зараз в онлайн-магазинах на них вже знижки: раніше вони коштували $415, а зараз їх можна замовити за $232 (6260 гривень).

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Олена Зеленська в Брюсселі

Фото з Instagram

Новини
Як одягається президент України Володимир Зеленський і його команда: фото

Пізніше Зеленська відвідала в Брюсселі українських військових. Вона прийшла на зустріч у вільній блакитній блузці і штанах. Зазначимо, що користувачі мережі розкритикували першу леді за це вбрання.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Олена Зеленська з військовими в Брюсселі

Фото з Instagram

Також вбрання першої леді, в якому вона разом з чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Парижа викликав ажіотаж в мережі. Так, багатьом користувачам він не припав до смаку. Зазначимо, що Зеленська була одягнена в блакитний костюм від українського дизайнера Олени Реви і бежеві туфлі-човники від відомого малайзійського бренду Джиммі Чу (Jimmy Choo).

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Володимир і Олена Зеленська

Фото з Instagram

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Бріджит Макрон і Олена Зеленська

Фото з Instagram

На офіційному сайті дизайнера ціна на жакет становить €500-700, а спідницю можна придбати за €600-700. Взуття Jimmy Choo в Києві можна купити за 15 900 гривень (близько €540).

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Бріджит Макрон і Олена Зеленська

Фото з Instagram

На офіційному візиті в Німеччині, перша леді разом з чоловіком з'явилася в білій блузці вільного крою і чорних штанах зі стрілками. Образ доповнювали бежеві човники.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Ельке Бюденбендер, Олена Зеленська, Володимир Зеленський, Франк-Вальтер Штайнмаєр

Фото з Instagram

Пізніше в мережі Зеленській порадили змінити стиліста. Адже вона прибула разом з чоловіком з офіційним візитом до Канади в довгій чорній сукні і відкритих босоніжках. Зазначимо, що на подібних заходах носок взуття повинен бути закритим.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Президента України Володимира Зеленського та його дружину зустріли в Торонто

Фото з Instagram

Також на зустріч з канадськими чиновниками перша леді України прийшла в золотистій атласній блузі і вільних бежевих штанах зі стрілками.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Олена Зеленська на зустрічі з канадськими чиновниками

Фото з Instagram

Ще один образ Зеленської, в якому вона з'явилася в Канаді підірвав мережу. Так, відповідні фото перша леді України опублікувала на своїй сторінці в Instagram, шанувальники засипали її компліментами. Зазначимо, що на знімках дружина Зеленського позувала в темно-синьому платті, прикрашеному рядом ґудзиків спереду. Свій образ Олена доповнила золотими сережками та зібраною зачіскою.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Олена Зеленська

Фото з Instagram

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Олена Зеленська

Фото з Instagram

На зустріч з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон перша леді прийшла в блідо-рожевому брючному костюмі.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Олена Зеленська та Ізабель Дюмон

Фото з Instagram

16 липня Олена Зеленська вже вдруге з'явилася на публіці в червоному брючному костюмі, відвідавши з президентом Олімпійську базу в Конча-Заспі. Так, вона вибрала вбрання від французького бренду Sandro, відомого завдяки хорошим і якісним тканинам.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Олена Зеленська у червоному костюмі

Фото з Instagram

Уточнимо, що в онлайн-магазинах такий костюм відсутній. Піджак коштує $488 (близько 12 700 грн), штани — $277 (7202 грн). Таким чином, наряд Зеленської, без урахування туфель і топа, коштує близько 20 тис. гривень.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Вбрання Олени Зеленської

Країна

21 липня в Україні відбулися парламентські вибори 2019. Дружина президента Володимира Зеленського Олена з'явилася на виборчій дільниці в стильному темно-синьому комбінезоні на ґудзиках з білою прострочкою по лінії рукавів і декольте.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Олена Зеленська з чоловіком

president.gov.ua

Для зустрічі з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньяху Зеленська обрала довгу білу сукню під пояс, а образ доповнила класичними бежевими човниками.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Наряд Олени Зеленської на зустрічі з Сарою Нетаньяху

Фото з Instagram

24 серпня дружина президента Володимира Зеленського Олена відвідала урочисті заходи на честь Дня Незалежності України. Перша леді прикувала увагу стриманим і водночас жіночним образом: біле приталене плаття-міді з рукавом на три чверті і сірі човники. На додаток Зеленська повісила жовто-синю стрічку на груди і обрала сережки-гвоздики.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Олена і Володимир Зеленський

Фото з Instagram

Зазначимо, що плаття першої леді від українського бренду PICO, в якому вона з'явилася на День Незалежності, відноситься до розряду бюджетних — від 1200 до 2480 тисяч гривень. Крім того, як з'ясували ЗМІ, засновницею і дизайнером цієї марки є Ксенія Кошова — дружина актора "Студії Квартал 95" Євгена Кошового. Також човники на широкому каблуці від Kachorovska atelier обійшлися Зеленської у 2600 тисяч гривень.

100 днів Зеленського: у що одягалася перша леді України і скільки це коштує

Зеленський на заході до Дня Незалежності

Фото з Instagram

Раніше OBOZREVATEL розповів, чим запам'яталися дружини президентів України за роки незалежності і запропонував вибрати найстильнішу першу леді.

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Автор
Юля Ухіна Юля Ухіна
Особи
Олена Зеленська Володимир Зеленський
Місце
Україна
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